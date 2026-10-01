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Кремль готує потрійний удар по Україні: розкрито шокуючі деталі нового наказу Путіна

Росія може посилювати удари по енергетиці, атаки дронами та спроби дестабілізувати ситуацію в Києві, вважає політолог Володимир Фесенко

1 жовтня 2026, 11:05
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Клименко Елена

Росія може посилити тиск на Україну одразу за кількома напрямками, використовуючи не лише військові удари, а й атаки на критичну інфраструктуру та спроби дестабілізації. Особливу роль у цій кампанії може відіграти енергетика напередодні опалювального сезону. Таку оцінку висловив політолог Володимир Фесенко.

Кремль готує потрійний удар по Україні: розкрито шокуючі деталі нового наказу Путіна

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російська стратегія передбачає поєднання масованих повітряних атак, диверсійної активності та інформаційно-політичного тиску. Окремою проблемою стають реактивні безпілотники, які через високу швидкість створюють додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони.

"Зараз ми бачимо не просто окремі атаки Росії, а спробу діяти комплексно. Йдеться про масовані повітряні удари, диверсії та створення політичної напруги. Усе це може працювати одночасно, щоб посилити тиск на Україну і створити для неї якомога більше проблем напередодні складного зимового періоду", — зазначив Фесенко. 

На думку політолога, одним із головних напрямків російської кампанії може залишатися енергетична інфраструктура. Москва зацікавлена у тому, щоб напередодні холодів створити додаткові труднощі для роботи енергосистеми та економіки України.

"Розрахунок Росії полягає в тому, щоб через удари по енергетиці створювати системні проблеми для України. Особливо небезпечним це стає напередодні опалювального сезону, коли будь-які пошкодження енергетичної інфраструктури можуть мати значно серйозніші наслідки. Тому енергетика залишається однією з ключових цілей російських атак", — пояснив експерт. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія може намагатися домогтися поступок від України не лише за допомогою ударів по тилу та військового тиску, а й через внутрішньополітичні процеси. Таку точку зору окреслив політолог Валерій Клочок.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WNiGCEEM1os&t=4s
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