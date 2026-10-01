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Шанси на найгірший сценарій вкрай високі: експерт попередив про нову загрозу для України

Росія може зосередити удари по енергетиці та критичній інфраструктурі, намагаючись посилити тиск на Україну

1 жовтня 2026, 17:55
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Клименко Елена








Найближча зима може стати для України серйозним випробуванням, оскільки Росія, ймовірно, продовжить атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру. Про це заявив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк. За його словами, Кремль може розраховувати не лише на фізичне руйнування об’єктів, а й на психологічний ефект від можливих перебоїв із електроенергією, теплом та водопостачанням.

Шанси на найгірший сценарій вкрай високі: експерт попередив про нову загрозу для України

Фото: з відкритих джерел

"Ризики, що це буде дуже важка зима, вони край високі. Тобто всі, я думаю, мають готуватися до цього так чи інакше", — сказав Загороднюк.

На його думку, російські удари можуть бути спрямовані не тільки проти енергетики, а й проти виробництва, зокрема оборонно-промислового комплексу. Раніше українська розвідка також попереджала, що восени та взимку РФ може зосереджувати атаки на енергетиці, газотранспортній системі, водопостачанні та опаленні.

Водночас Загороднюк не вважає, що навіть масштабні удари автоматично призведуть до політичної капітуляції України. За його оцінкою, українське суспільство за роки війни сформувало розуміння того, що поступки Кремлю не обов’язково гарантують тривалий мир. 

"Нам треба готуватися до виживання, це однозначно. Але я не бачу в нас в Україні вже якби інтуїтивно і з часом свою українську національну стратегічну культуру", — зазначив він. 

Експерт наголосив, що ключовим завданням України залишається підготовка енергетики, оборонної промисловості та критичної інфраструктури, а також збереження підтримки європейських партнерів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Кремль готує потрійний удар по Україні: розкрито шокуючі деталі нового наказу Путіна.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=v1g9OWtf4Ds
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