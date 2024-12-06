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Шансы минимальны: правозащитники сказали, кого труднее всего вернуть из РФ

Труднее всего Украине вернуть парней, которые в оккупации достигли 18-летнего возраста

6 декабря 2024, 16:35
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Ткачик Олеся

Несмотря на многочисленные международные усилия, около 90% детей, депортированных после полномасштабного вторжения России в Украину, находятся под контролем РФ. Среди них те, кто уже достиг совершеннолетия на территории страны-агрессора. Это особенно касается ребят, которые, получив принудительное российское гражданство, могут быть мобилизованы в российскую армию или направлены на срочную службу, сообщила в эфире Freedom эксперт Регионального центра прав человека (RCHR) Екатерина Рашевская.

Шансы минимальны: правозащитники сказали, кого труднее всего вернуть из РФ

Возвращение украинских детей

В качестве примера Рашевская привела историю Филиппа Главные из Мариуполя, которого взяла в свою семью уполномоченная по правам детей при президенте РФ Мария Львова-Белова.

"На самом деле мы не можем знать, что чувствует Филипп, хочет ли он домой и может ли он принимать какие-либо решения по этому поводу", — отметила Рашевская.

По ее словам, многие другие украинские дети, которые были депортированы в Россию, уже учатся в силовых учебных заведениях, таких как академии Следственного комитета, который также принимал участие в депортации. Как говорит эксперт, представители этих учебных заведений приезжали на оккупированные территории, выбирали детей и вывозили их в свои академии.

Ребята, попавшие в такие учреждения, в любой момент могут быть мобилизованы и отправлены на фронт. Хотя пока такие случаи не зафиксированы, Рашевская не исключает такой возможности.

"Вся политика Российской Федерации настроена на то, чтобы эти дети либо учились в военных учебных заведениях, либо сразу ушли на фронт. Это главная цель, и мы просто должны делать свои выводы, также базируясь на этой цели государства-агрессора”, — сообщила Рашевская.

При этом она сообщила, что сложнее всего вернуть депортированных ребят из-за воинской повинности, связанной с принудительным гражданством.

"Да, у нас были кейсы, когда мы возвращали детей, которые вот-вот должны были достичь 18-летия, как, например, Богдан Ермохин в ноябре прошлого года. Мы возвращали даже детей, достигших уже 18 лет, и это очень сложные случаи, особенно в отношении мальчиков, потому что есть навязанное российское гражданство и военная повинность. Очень сложно без государства-посредника возвращать таких детей, потому что Российская Федерация создает волокиту для того, чтобы этого не допустить”, – объяснила Екатерина Рашевская.

Она также подчеркнула, что чем дольше дети остаются на территории РФ, тем больше преступлений совершается против них и тем сложнее становится их возвращение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пришлось пережить украинским детям в оккупации.




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Источник: https://uatv.ua/uk/90-deportovanyh-ditej-zalyshayutsya-pid-kontrolem-rf-najskladnishe-povertaty-hloptsiv-yaki-dosyagly-18-richchya-rashevska/
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