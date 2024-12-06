Шансы минимальны: правозащитники сказали, кого труднее всего вернуть из РФ

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Ткачик Олеся
Несмотря на многочисленные международные усилия, около 90% детей, депортированных после полномасштабного вторжения России в Украину, находятся под контролем РФ. Среди них те, кто уже достиг совершеннолетия на территории страны-агрессора. Это особенно касается ребят, которые, получив принудительное российское гражданство, могут быть мобилизованы в российскую армию или направлены на срочную службу, сообщила в эфире Freedom эксперт Регионального центра прав человека (RCHR) Екатерина Рашевская.
Возвращение украинских детей
В качестве примера Рашевская привела историю Филиппа Главные из Мариуполя, которого взяла в свою семью уполномоченная по правам детей при президенте РФ Мария Львова-Белова.
По ее словам, многие другие украинские дети, которые были депортированы в Россию, уже учатся в силовых учебных заведениях, таких как академии Следственного комитета, который также принимал участие в депортации. Как говорит эксперт, представители этих учебных заведений приезжали на оккупированные территории, выбирали детей и вывозили их в свои академии.
Ребята, попавшие в такие учреждения, в любой момент могут быть мобилизованы и отправлены на фронт. Хотя пока такие случаи не зафиксированы, Рашевская не исключает такой возможности.
При этом она сообщила, что сложнее всего вернуть депортированных ребят из-за воинской повинности, связанной с принудительным гражданством.
Она также подчеркнула, что чем дольше дети остаются на территории РФ, тем больше преступлений совершается против них и тем сложнее становится их возвращение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пришлось пережить украинским детям в оккупации.
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