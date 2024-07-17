Шанс закончить войну в Украине: глава МИД Польши раскрыл "победную тактику Дональда Трампа"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Дональд Трамп любит выходить из критических ситуаций победителем. По словам Сикорского, победа российского диктатора Владимира Путина в войне в Украине стало бы поражением для Трампа.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Глава МИД Польши появился в передаче Pytanie Dzień на польском телеканале TVP Info. Ведущие спросили Радослава Сикорского, может ли Дональд Трамп заставить Украину подписать мирные соглашения с Россией.

"Его люди говорят, что есть возможность, и некоторые из них понимают, что не Украину нужно принуждать к миру, а Путина, и что, возможно, выход из этой войны — это угрожать Путину эскалацией помощи Украине. Если бы эта школа победила, тогда мы могли бы иметь шанс окончить эту войну", — сказал Сикорский.

Ведущий задал Сикорскому вопрос, мог бы в таком случае Трамп стать тем, кто закончит конфликт между Украиной и Россией.

"Он любит быть победителем. Капитуляция перед Путиным точно бы не закончилась победой", — сказал Сикорский.

Напомним, что советники Трампа рассказали некоторые детали его "мирного плана" для окончания войны в Украине. В случае победы на выборах, Трамп хочет шантажировать Украину поставками оружия, чтобы Киев провел мирные переговоры с Россией. Кроме того, Трамп не против отдать России Крым и некоторые оккупированные территории Украины, но так, чтобы Киев мог "сохранить лицо".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" Трампа об окончании войны.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на заявления Трампа по снятию санкций с России.