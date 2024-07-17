Шанс закончить войну в Украине: глава МИД Польши раскрыл "победную тактику Дональда Трампа"

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Slava Kot
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Дональд Трамп любит выходить из критических ситуаций победителем. По словам Сикорского, победа российского диктатора Владимира Путина в войне в Украине стало бы поражением для Трампа.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Глава МИД Польши появился в передаче Pytanie Dzień на польском телеканале TVP Info. Ведущие спросили Радослава Сикорского, может ли Дональд Трамп заставить Украину подписать мирные соглашения с Россией.
Ведущий задал Сикорскому вопрос, мог бы в таком случае Трамп стать тем, кто закончит конфликт между Украиной и Россией.
Напомним, что советники Трампа рассказали некоторые детали его "мирного плана" для окончания войны в Украине. В случае победы на выборах, Трамп хочет шантажировать Украину поставками оружия, чтобы Киев провел мирные переговоры с Россией. Кроме того, Трамп не против отдать России Крым и некоторые оккупированные территории Украины, но так, чтобы Киев мог "сохранить лицо".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" Трампа об окончании войны.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на заявления Трампа по снятию санкций с России.
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