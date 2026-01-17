"Шахедный" террор РФ может уйти в прошлое: аналитики обратили внимание на важную тенденцию

Россия смогла нарастить выпуск дронов-камикадзе типа "Шахед" до такого уровня, что они регулярно прорывают украинскую систему ПВО и наносят удары по объектам критической инфраструктуры в тылу.

Российский ударный дрон типа Shahed. Фото: из открытых источников

Впрочем, это преимущество может быть недолгим: Украина стремительно увеличивает производство специальных дронов-перехватчиков, сообщает Forbes.

По данным издания, количество атак "Шахедами" возросло с примерно 2000 в месяц в декабре 2024 года до более 5000 в декабре 2025-го. Такая массированность постепенно истощает украинскую ПВО, вынужденную тратить дефицитные зенитные ракеты даже на относительно дешевые беспилотники.

Наземные мобильные огневые группы имеют ограниченную эффективность из-за небольшой дальности поражения, поэтому ставка все больше делается на воздушные перехватчики — дешевле ракет и способны действовать на больших дистанциях. Сейчас в Украине производится сразу несколько моделей таких дронов, в частности Sting, Merops, Техно-Тарас, Hunter, Салют, Bayonet и другие.

Один перехватчик стоимостью около 3-5 тысяч долларов может уничтожить "Шахед" массой около 180 кг на дистанции до 20 километров. Однако для гарантированного поражения обычно запускается сразу несколько аппаратов — в среднем 2–3 на одну цель. Поэтому при использовании Россией 5000 дронов в месяц Украине нужно минимум 10–15 тысяч перехватчиков за тот же период.

"Несколько месяцев назад эта цифра казалась невозможной, но производство резко возросло. Согласно официальным данным, по состоянию на январь Украина производит 45 000 перехватчиков в месяц. В значительной степени это, вероятно, происходит благодаря поддержке союзников, как вот 2 миллиарда евро на создание беспилотников, обещанные ЕС в сентябре в ответ на срочные запросы", – пишет издание.

Результаты уже заметны на практике. По словам президента Зеленского, во время одной из массированных атак 12 января именно дроны-перехватчики сбили 64 из 89 уничтоженных беспилотников, то есть около 72% всех перехватов пришлось на этот тип средств.

"Похоже, что за последние две недели наблюдается стабильный рост уровня перехватов, хотя еще рано определять, является ли это определенной тенденцией. Впереди Украину ждут холода и остальная суровая зима. Но дроны собственного производства, созданные при иностранной помощи, могут помочь им дожить до весны", – говорится в публикации.

Как сообщал портал "Комментарии", Минобороны оцифровало процесс распределения дронов в Вооруженных силах Украины. Ожидается, что подразделения будут получать БПЛА в три раза быстрее. Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

По его словам, "ручное" распределение дронов между частями вызывало много проблем. В частности, фиксировалось дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора и неактуальных данных. В результате, военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БпЛА.