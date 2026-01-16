Втричі швидше: Федоров заявив про революційні зміни в постачанні дронів для ЗСУ

Міноборони оцифрувало процес розподілу дронів у Збройних силах України.

Міністр оборони Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Очікується, що підрозділи отримуватимуть БпЛА втричі швидше. Про це повідомив міністр Михайло Федоров.

За його словами, "ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв багато проблем. Зокрема, фіксувалось дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор та неактуальні дані. У результаті військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА.

"Тепер ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами. Шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2–3 рази — приблизно до одного дня", — зазначив міністр.

Автоматизація розподілу дронів дасть також змогу отримувати дані, які дозволять, серед бачити заявки підрозділів у реальному часі в єдиній системі та знати кількість дронів на складах. Окрім того, тепер буде можливість формувати наряди на видачу за лічені хвилини й планувати постачання без затримок та дублювання.

"Автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP. Система охоплює весь ланцюг постачання дронів, від закупівлі до передання в підрозділ. Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави — прозорий контроль поставок", — додав Федоров.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Михайло Федоров перед призначенням на посаду Міністра оборони розповів про свої плани провести комплексний аудит ТЦК. За його словами, необхідно "швидко, раз і назавжди" змінити систему підготовки українських військових. Чиновник додав, що якісна підготовка дозволяє зменшити втрати та підвищити ефективність.

Федоров також анонсував "глибокий аудит" Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового та соціального рівня забезпечення військових.