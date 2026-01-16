logo

Главная Новости Общество Война с Россией Втрое быстрее: Федоров заявил о революционных изменениях в поставках дронов для ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Втрое быстрее: Федоров заявил о революционных изменениях в поставках дронов для ВСУ

В ВСУ внедряют автоматизированный процесс распределения дронов

16 января 2026, 19:49
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Минобороны оцифровало процесс распределения дронов в Вооруженных Силах Украины.

Втрое быстрее: Федоров заявил о революционных изменениях в поставках дронов для ВСУ

Министр обороны Михаил Фёдоров. Фото: из открытых источников

Ожидается, что подразделения будут получать БПЛА в три раза быстрее. Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

По его словам, "ручное" распределение дронов между частями вызывало много проблем. В частности, фиксировалось дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора и неактуальных данных. В результате, военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БпЛА.

"Теперь мы запустили полностью автоматизированное распределение БПЛА между воинскими частями. Путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза — примерно до одного дня", — отметил министр.

Автоматизация распределения дронов позволит также получать данные, которые позволят видеть заявки подразделений в реальном времени в единой системе и знать количество дронов на складах. Кроме того, теперь будет возможность формировать наряды на выдачу в считанные минуты и планировать поставки без задержек и дублирования.

Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP. Система охватывает всю цепь снабжения дронов, от закупки до передачи в подразделение. Для военных это означает быстрее и точнее планирование. Для государства прозрачный контроль поставок", — добавил Федоров.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Михаил Федоров перед назначением на должность Министра обороны рассказал о своих планах провести комплексный аудит ТЦК. По его словам, необходимо "быстро, раз и навсегда" изменить систему подготовки украинских военных. Чиновник добавил, что качественная подготовка позволяет снизить потери и повысить эффективность.

Федоров также анонсировал "глубокий аудит" Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей по улучшению финансового и социального уровня обеспечения военных.



Источник: https://t.me/zedigital/6579
