Шаг к стабильности: К сети подключили все атомные энергоблоки

Сегодня в 01:09 присоединили к электросети последний энергоблок-тысячник Энергоатома (мощностью 1000 МВт), продолжается набор мощности. Непростой ремонт по устранению повреждений, полученных в результате обстрелов энергосистемы Украины 23 ноября 2022 года, завершен, сообщили в Энергоатоме, пишут "Комментарии".



К сети подключили все атомные энергоблоки

Массированный ракетный обстрел армией РФ привел к обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Украина практически пережила первый блекаут.

Инженеры завершили непростой ремонт повреждений после обстрелов. Теперь энергосистема получила дополнительные 1000 МВт электроэнергии. Все 9 энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что подключение блока-тысячника – это очередной шаг к стабильности энергосистемы.

"Верю, что осталось недолго ждать, когда самая большая в Европе Запорожская АЭС будет освобождена от варварской рашистской оккупации, и тогда мы сможем выдавать полную атомную мощность Энергоатома в энергосистему для нужд наших граждан и экономики, как мы это всегда делали зимой. А пока этого не произошло, надеемся и всячески поддерживаем усилия ВСУ и всего прогрессивного мирового сообщества по скорейшему увольнению ЗАЭС и возобновлению работы всех шести его энергоблоков", – отметил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Шесть энергоблоков-"тысячников" временно оккупированной Запорожской АЭС до сих пор не работают. Их включение блокируют россияне. ЗАЭС продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды энергосистемы Украины.

Как писали "Комментарии", уже есть определенные договоренности по заключению вывода тяжелого вооружения с Запорожской АЭС, где сегодня находятся российские захватнические войска, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Международной конференции в Париже.

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