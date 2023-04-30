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Сгоревшая в Севастополе нефтебаза обеспечивала топливом российский флот

Сгоревшая в Севастополе нефтебаза снабжала топливом Черноморский флот РФ

сегодня, 11:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Российская нефтебаза, уничтоженная в Севастополе, поставляла топливо для Черноморского флота РФ. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Сгоревшая в Севастополе нефтебаза обеспечивала топливом российский флот

Пожар на нефтебазе в Крыму (фото из открытых источников)

"Следует отметить, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты", — рассказали представители Генштаба.


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В ведомстве добавляют, что после сгорания этого объекта в городе распространяются слухи о том, что войска противовоздушной обороны РФ не могут уберечь от обстрелов собственные стратегические объекты.

"В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", — говорится в информации.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что в ГУР оригинально прокомментировали взрывы в Севастополе. Взрывы в Севастополе в украинской разведке развалили "Божьей карой за Умань". Такое заявление сделал в интервью "РБК-Украина" представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. В ГУР проинформировали, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость около 40 тысяч тонн. Он также добавил, что Главному управлению разведки известно о воровстве, которое совершали местные оккупанты на этом и других объектах. Известно, что в ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом окупантов в Казачьей бухте Севастополя.



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