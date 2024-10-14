Северная Корея приняла ключевое решение: в Кремле обрадуются этому

Северная Корея активно увеличивает производство оружия и ракет, экспортируемых в Россию. Это стало следствием соглашения, заключенного между лидерами двух стран – Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. В обмен на военную поддержку Москвы Пхеньян стремится получить современные технологии, которые могут быть использованы для развития северокорейской космической программы.



Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото из открытых источников

В июне этого года Северная Корея и Россия заключили стратегический военный альянс, включающий взаимную помощь в случае агрессии против любой из стран. Это решение подтверждает значительное углубление сотрудничества между двумя государствами, особенно в области обороны. Как пишет Daily NK, Трудовая партия Кореи распорядилась увеличить производство оружия, чтобы удовлетворить военные нужды России уже в четвертом квартале 2024 года.

По информации Daily NK, в рамках нового альянса Северная Корея обязалась поставлять России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты KN-23. Цель — укрепить российские силы в условиях войны в Украине. Увеличение объемов производства оружия является частью стратегии Пхеньяна, позволяющей оперативно реагировать на военные нужды Москвы и удвоить существующие производственные мощности для армии Путина.

Вместо оружия, Северная Корея стремится получить доступ к российским военным технологиям. Правительство страны рассчитывает на стратегическую технологическую поддержку развития собственной оборонной промышленности. Это включает в себя новые технологии, которые могут использоваться для космической программы, а также новое вооружение.

На днях появились сообщения о гибели около 20 военных при обстреле Донецка, среди которых было шесть офицеров из КНДР. По данным, они находились в Украине с целью обмена опытом с российскими военными.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подтвердил пребывание северокорейских военных на войне в Украине.



