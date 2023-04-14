"Серые" страны заплатят за сотрудничество с Россией, - Подоляк

Прогресс России в войне против Украины бесспорен при любых условиях. Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, пишут "Комментарии".



Россия может получить вооружение от других стран

Высокопоставленный чиновник убежден, что не все страны-союзницы России будут вслух говорить о своей помощи государству-агрессору.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Это не только Иран и Северная Корея. Просто многие страны, которые сегодня боятся, понимают, что Россию могут дожать санкциями и войной", – рассказал он.

Советник главы ОП отметил, что после того, как война окончится поражением России, будет много расследований. Они будут касаться тех, кто позволял России на время обходить санкции и таким образом получать снаряды, дроны.

"Это будут существенные репутационные, экономические и финансовые потери для этих "серых" стран. Это не только к Ирану касается", – подчеркнул он.

По мнению Подоляка, страны это хорошо понимают и ведут себя достаточно осторожно.

"Но как только будет замораживание конфликта, эти все "серые" страны сразу позволят себе интенсивно сотрудничать с Россией. А почему? Потому что Россия будет платить премиальные", – заметил Михаил Подоляк.

По его словам, именно поэтому мы не можем ни в коем случае замораживать конфликт, потому что все понимают ответственность в случае проигрыша России.

Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", Финляндия завершает строительство первого участка забора на своей границе с Россией. Это происходит через несколько недель после вступления страны в НАТО.

Как писали ранее "Комментарии", Россия не планирует останавливаться на Украине, она хочет воевать со всей Европой, — объясняет Центр стратегических коммуникаций (ЦСК).

Читайте на страницах "Комментариев" — трансформация "Укроборонпрома": Какая судьба ждет государственный концерн.