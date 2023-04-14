"Серые" страны заплатят за сотрудничество с Россией, - Подоляк

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Моесеенко Валентина
Прогресс России в войне против Украины бесспорен при любых условиях. Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, пишут "Комментарии".
Россия может получить вооружение от других стран
Высокопоставленный чиновник убежден, что не все страны-союзницы России будут вслух говорить о своей помощи государству-агрессору.
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Советник главы ОП отметил, что после того, как война окончится поражением России, будет много расследований. Они будут касаться тех, кто позволял России на время обходить санкции и таким образом получать снаряды, дроны.
По мнению Подоляка, страны это хорошо понимают и ведут себя достаточно осторожно.
По его словам, именно поэтому мы не можем ни в коем случае замораживать конфликт, потому что все понимают ответственность в случае проигрыша России.
Напомним, как говорилось на портале "Комментарии", Финляндия завершает строительство первого участка забора на своей границе с Россией. Это происходит через несколько недель после вступления страны в НАТО.
Как писали ранее "Комментарии", Россия не планирует останавливаться на Украине, она хочет воевать со всей Европой, — объясняет Центр стратегических коммуникаций (ЦСК).
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