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Серия ночных взрывов в Крыму: что известно

7 мая в нескольких городах временно оккупированного Крыма были зафиксированы взрывы. Российские СМИ пишут об атаке украинских дронов.

сегодня, 08:20
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Автор:

Slava Kot

Утром, 7 мая, в нескольких городах временно оккупированного Крыма была слышна серия взрывов, которые россияне называют "хлопками". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Серия ночных взрывов в Крыму: что известно

Взрывы в Крыму, фото иллюстративный

В 4:15 были зафиксированы первые взрывы в Крыму вблизи города Саки. Местные СМИ сообщают о работе противовоздушной обороны. Следующим городом, где был хлопок, оказалась Евпатория.


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Далее, в 4:22 работу ПВО зафиксировали в Севастополе, а жители мыса Фиолент сообщили о взрывах и пожаре у кладбища. Также указывают, что взрывы были настолько мощны, что в домах трясло окна и стены.

Следующим городом, перенявшим эстафету, стал населенный пункт Новофедоровка, находящийся между Евпаторией и Севастополем. Здесь работу ПВО зафиксировали в 4:29. А уже через шесть минут два взрыва произошли в Казачьей Бухте, а затем снова в Севастополе.

Последняя информация о серии взрывов из временно оккупированного Крыма поступила в 5:04, сообщили о хлопке в районе города Яны Капу (Красноперекопск).

Пока оккупационная "власть" Крыма не давала официальных комментариев, однако пропагандистские СМИ пишут о работе системы противовоздушной обороны, которую использовали против атаки украинских дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит провокацию на территории России для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Также "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты ответили на заявления представитель администрации президента РФ, обвинившего США в атаке на Кремль. Национальный Координатор Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что Песков лжет.



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Источник: https://t.me/chp_sevastopol
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