Серия ночных взрывов в Крыму: что известно

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Slava Kot
Утром, 7 мая, в нескольких городах временно оккупированного Крыма была слышна серия взрывов, которые россияне называют "хлопками". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Взрывы в Крыму, фото иллюстративный
В 4:15 были зафиксированы первые взрывы в Крыму вблизи города Саки. Местные СМИ сообщают о работе противовоздушной обороны. Следующим городом, где был хлопок, оказалась Евпатория.
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Далее, в 4:22 работу ПВО зафиксировали в Севастополе, а жители мыса Фиолент сообщили о взрывах и пожаре у кладбища. Также указывают, что взрывы были настолько мощны, что в домах трясло окна и стены.
Следующим городом, перенявшим эстафету, стал населенный пункт Новофедоровка, находящийся между Евпаторией и Севастополем. Здесь работу ПВО зафиксировали в 4:29. А уже через шесть минут два взрыва произошли в Казачьей Бухте, а затем снова в Севастополе.
Последняя информация о серии взрывов из временно оккупированного Крыма поступила в 5:04, сообщили о хлопке в районе города Яны Капу (Красноперекопск).
Пока оккупационная "власть" Крыма не давала официальных комментариев, однако пропагандистские СМИ пишут о работе системы противовоздушной обороны, которую использовали против атаки украинских дронов.
Также "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты ответили на заявления представитель администрации президента РФ, обвинившего США в атаке на Кремль. Национальный Координатор Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что Песков лжет.
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