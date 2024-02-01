Серьезный результат. В ГУР объяснили важность уничтожения "Ивановца"

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что уничтожение бойцами спецподразделения Group 13 вражеского ракетного катера "Ивановец" является очень серьезным результатом, поскольку на вооружении Черноморского флота РФ было всего три таких катера.

Ракетный катер "Ивановец". Фото: из открытых источников

В эфире национального телемарафона Андрей Юсов рассказал, что уничтожение катера "Ивановец" – это "серьезный результат, потому что таких кораблей, так называемых ракетных катеров, на вооружении Черноморского флота России было три", а теперь у них на один такой катер стало меньше.

"Это была также гордость флота оккупантов. Однако мы видим, что эта гордость не справилась с вызовами. Во время боевого дежурства он был уничтожен без всякой надежды на возобновление", – сказал представитель ГУР.

По словам Андрея Юсова, россияне пытались спасти катер, однако спасательные мероприятия не имели никаких результатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с последующим движением. "Ивановец" дал крен на корму и затонул.

"Комментарии" также писали, что майор ВСУ Максим Жорин считает, что российская армия не планирует останавливаться и дойдет туда, куда сможет физически дойти. Он отметил, что на западные государства они транслируют "готовность Путина к компромиссу и переговорам" тогда, как сам Путин открыто говорит о планах продолжать захват новых территорий.