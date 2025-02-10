Круглая сумма: Зеленский раскрыл, сколько получат на войне 18-летние украинцы

Украинская молодежь, которая подпшет контакт с ВСУ в возрасте 18-24 лет, получит гонорар в один миллион гривен за год. Также молоды людям гарантируют поступление в университет без экзаменов и спецусловия ипотеки. Такие детали однолетнего контракта уточнил вечером 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии".

Зеленский раскрыл условия для 18-летних, которые пойдут служить в ВСУ. Фото: Офис президента

"Человек сможет за год заработать, плюс ко всему, один миллион гривен. Кроме этого, смогут без всяких экзаменов выбрать вуз после этого года на войне. И учиться бесплатно – государство все будет оплачивать. Третье – спецусловия по ипотеке – ноль процентов", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что это не все предложения. Подробности условий контракта будут обнародованы в ближайшие дни.

"Комментарии" уже цитировали Зеленского, который обещал, что молодежи в возрасте 18-24 лет предложат выгодный контракт. По его словам, контракт будет заключаться на один год. Обязательной мобилизации для людей этого возраста не будет, речь именно о службе по желанию. Боевые бригады совместно с Министерством обороны заканчивают проработку контракта, отметил он.

"Есть специальный контракт, будет много льгот. Также есть очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", — сообщал Зеленский.

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