Какой ультиматум выставляют Украине: действительно ли придется снижать мобилизационный возраст

В последнее время много разговоров о том, что для продолжения войны Украине скорее всего придется пойти на то, чтобы снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом говорят, как в ныне действующей администрации США, так и представители команды Дональда Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о снижении мобилизационного возраста, напомнил, что в Вооруженных силах Украины около ста бригад, нуждающихся в доукомплектации. Об этом президент отметил перед началом встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Почему партнеры так активно поднимают вопрос о снижении мобилизационного возраста Украиной? Не может ли это быть ультиматумом Украины для продолжения поддержки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Заявления США стали неожиданностью для Офиса президента

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок соглашается с тем, что действительно есть ультимативное давление на Владимира Зеленского. Фактически партнеры говорят, что либо Украина снизит мобилизационный возраст, либо уже можно строить варианты.

"Особенно обращает на себя внимание то, что эту риторику продолжает команда Трампа, намекая, что Украина не получит оружия, пока власть не покажет эффективность собственного управления, не наведет порядок с СЗЧ и так далее, пока украинская власть будет думать, ситуация только продолжит усложняться, потому что действительно Украина не способна сегодня самостоятельно в достаточном количестве обеспечивать себя оборонными средствами, теми же снарядами и так далее. Мы в большой степени зависим в этом от помощи США", – отметил эксперт.

По мнению Валерия Клочка, эти заявления стали неожиданностью для Офиса президента Украины. Особенно речь идет о заявлениях от будущей администрации США.

"Мало кто мог ожидать услышать такое от команды Трампа, ведь тот постоянно заявлял о войне в Украине, что нужно перестать убивать друг друга, а тут в один раз звучит, что нужно что-то делать. Это может указывать на большую проблему именно в организации службы в ВСУ, упомянутых мною СЗЧ, которых официально, эта информация есть на сайте Офиса генпрокурора, зарегистрировано почти 100 тысяч случаев уголовных дел по самовольному уходу из воинских частей. Конечно, с ними суд справиться не сможет. Поэтому это реально большая проблема", – говорит руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Он отмечает, что в этом вопросе еще один очень серьезный минус для Офиса президента Украины.

"Если все же предметно пойдет речь о снижении мобилизационного возраста, это обернется большими репутационными потерями для кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, если он будет им зарегистрирован. Хотя окончательное решение сам Зеленский еще не принял. Поэтому здесь есть серьезный политический момент", – прокомментировал Валерий Клочок.

По его словам, то, что уже сейчас заметно из комментариев экспертов, военных и тех, кто работает ближе с Офисом президента, то на Банковой есть мнения, что мобилизационный возраст могут снизить до 22-23 лет, как было сделано в прошлом году, когда снизили мобилизационный возраст с 27 до 25. На что-то подобное могут пойти и в этом году.

"В любом случае, такое заявление свидетельствует о системной проблеме с мобилизацией в Украине. Подтверждением тому являются недавние заявления о переводе военных из Воздушных сил в Сухопутные войска, что вызвало большой резонанс. Все это может привести к каким-либо неожиданным решениям в том числе с кадровыми назначениями. Как бы там ни было эта ситуация будет динамично развиваться", – подытожил эксперт.

Продолжается нормальный переговорный процесс

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний так прокомментировал ситуацию:

"Западные партнёры начинают поднимать вопросы о снижении мобилизационного возраста, чтобы, что называется, прикрыть свою задницу. Тот же Джейк Салливан (советник президента США по национальной безопасности – ред.) тоже поднимал этот вопрос, что мол Украине необходимо снизить мобилизационный возраст. Это заявление прозвучало, чтобы прикрыть то, что Вашингтон так и не передал Украине необходимых объемов оружия".

По словам эксперта, важен также второй момент. Когда партнёры начинают так говорить, это ещё раз показывает, что они хотят пойти по самому лёгкому для них пути, чтобы война была на территории Украины.

"Что такое больше людей в армии? Это значит, что война на территории Украины. А нам не выгодна такая война, потому что россиян больше. Нам выгодно, чтобы можно было перенести войну на территорию Российской Федерации, уничтожая российскую инфраструктуру, создавая предпосылки для гражданской войны. Вот тут есть конфликт интересов с американцами, которые всегда старались сохранять единство и стабильность России. Мы должны это понимать. Поэтому я думаю, что это вопрос дискуссионный. Не обязательно все, что от нас требуют партнёры, исполнять", – говорит Тарас Загородний.

Он продолжает, что украинцам нужно чётко понимать, что мы должны производить больше собственного вооружения, а это невозможно, если в тылу будет недостаточно людей, ведь всех отправят на фронт.

"Наш приоритет – удары по территории Российской Федерации, уничтожение НПЗ России, инфраструктуры и так далее. Поэтому Владимир Зеленский правильное требование выставляет партнёрам в ответ, что, мол прежде, чем подымать вопрос о снижении мобилизационного возраста, дайте больше оружия. Например, те же F-16 оснастите необходимым: радарами и ракетами, которые дадут возможность уничтожать самолёты, которые закидывают наши позиции КАБами. Тогда они выступать не буду. Тогда и 18-летних не нужно гнать на фронт. То же самое касается претензий по поводу того, что есть неукомплектованные бригады, потому что нет достаточного количества техники. Такой диалог правильный. Они требуют одно, а мы требуем – другое. Это нормальный переговорный процесс. И не нужно его бояться и слепо бежать исполнять то, что от нас хотят", – подытожил Тарас Загородний.

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