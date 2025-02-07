На войну с 18 лет: Зеленский рассказал, сколько придется служить

Президент Украині Владимир Зеленский подтвердил, что государство будет зазівать парней в Силі обороні с 18 лет. Молодежи в возрасте 18-24 лет предложат выгодный контракт. Обязательной мобилизации для людей этого возраста не будет, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

Контракт на один год с ВСУ смогут заключить парни в возрасте 18-24 года. Фото: Сухопутные войска ВСУ / Facebook

Президент Украины отметил, что боевые бригады совместно с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые хотели бы служить в армии. Речь именно о службе по желанию, подчеркнул он.

"Есть специальный контракт, будет много льгот. Также есть очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", — сообщил Зеленский.

По его словам, контракт будет заключаться на один год.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время много разговоров о том, что для продолжения войны Украине скорее всего придется пойти на то, чтобы снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом говорят, как в ныне действующей администрации США, так и представители команды Дональда Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о снижении мобилизационного возраста, напомнил, что в Вооруженных силах Украины около ста бригад, нуждающихся в доукомплектации. Об этом президент отметил перед началом встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Почему партнеры так активно поднимают вопрос о снижении мобилизационного возраста Украиной? Не может ли это быть ультиматумом Украины для продолжения поддержки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



