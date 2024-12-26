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Серьезная потеря для ПВО: дроны поразили российский ЗРК за 25 миллионов долларов

Силы беспилотных систем накрыли самоходный "Тор-М2" оккупантов на запорожском направлении

26 декабря 2024, 22:13
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Николай Лисицын

Украинские дронщики вывели из строя дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Его выследили и поразили бойцы батальона беспилотных систем Nemesis вблизи населенного пункта Зеленополь Запорожской области. Видео боевой работы показало 26 декабря командование Сил беспилотных систем ВСУ.

Серьезная потеря для ПВО: дроны поразили российский ЗРК за 25 миллионов долларов

Армия оккупантов потеряла ЗРК Тор М2: техника стоимостью 25 млн долларов вышла из строя. Фото: wikipedia.org

Отмечается, что в результате критических повреждений российский ЗРК стал непригодным для применения. Стоимость такого комплекса составляет около 25 миллионов долларов.

"Еще одна серьезная потеря для российской системы ПВО", — отметили в ВСУ.

ЗРК "Тор" создавался как средство защиты сухопутных соединений. На самом деле он еще советский и был принят на вооружение еще в 1986 году. Учитывая специфику задачи, "Тор" был спроектирован как автономная машина, где на одном шасси размещаются ракеты, радиолокационные станции, системы наведения и экипаж. Всего у России на вооружении с учетом потерь в Украине есть не более сотни комплексов "Тор" и "Тор М2".

По данным Генштаба ВСУ на утро 26 декабря, с начала войны украинские защитники поразили 1031 средство ПВО армии РФ. А потери оккупантов в живой силе превысили 780 тыс. убитых и раненых военных. Как писали "Комментарии", по оценкам замминистра обороны Великобритании Люка Полларда, через полгода потери армии РФ такими темпами превысят миллион человек.

К примеру, только в течение 13 месяцев наступления на Покровском направлении общие боевые потери РФ в живой силе составили около 150 тысяч человек, писали ранее "Комментарии". Оккупанты потеряли здесь также огромное количество техники и вооружений — визуально подтверждено уничтожение около 1800 единиц.





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Источник: https://www.facebook.com/61563854736481/videos/599885789115565/?locale=uk_UA
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