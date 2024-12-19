С начала полномасштабной войны потери РФ в Украине составили более 750 тысяч военных убитыми и ранеными.

В России растут потери. Фото из отрытых источников

По оценкам замминистра обороны Великобритании Люка Полларда, через полгода потери армии РФ составят миллион человек.

Люк Поллард заявил, что, по оценкам Министерства обороны Британии, общие потери Россией личного состава в Украине с начала полномасштабной войны превышают 750 тысяч убитыми и ранеными, а примерно через шесть месяцев эта цифра может составить 1 миллион человек.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте оценивал потери РФ в 700 тысяч человек. О 750 тысячах российских потерь убитыми и ранеными в начале декабря говорил президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского президента, почти 200 тысяч из них — погибшие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону. севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало удается", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки власти директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая. инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.