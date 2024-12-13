logo

BTC/USD

101189.32

ETH/USD

3952.02

LTC/USD

122.66

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Потери колоссальные: РФ "положила" под Покровском "армию военных и техники"
commentss НОВОСТИ Все новости

Потери колоссальные: РФ "положила" под Покровском "армию военных и техники"

Сколько техники и живой силы потеряла Россия в боях за Покровск

сегодня, 17:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кремль, вероятно, любой ценой стремится захватить Покровск. На этом направлении, с начала наступления, фиксируются колоссальные потери врага. Речь идет об около 60% тех сил, которые Москва собрала для захвата Украины в начале полномасштабного вторжения. Уничтожены почти 2 тысячи единиц военной техники и вооружений. Однако реальные потери могут быть значительно больше.

Потери колоссальные: РФ "положила" под Покровском "армию военных и техники"

Фото портал "Комментарии"

По информации военного аналитика Владимира Даценко, в октябре 2023 года Россия определила наступление на Покровск как главную ось своей наступательной кампании. Это наступление, по его словам, привело к колоссальным потерям.

"В первые несколько недель наступления российские потери оцениваются в 13 000 солдат. В феврале 2024 года российские потери оценивались в 47 000 солдат убитыми и ранеными. В дальнейшем динамика боев на этом направлении не уменьшалась", — приводит данные Даценко издания Oboz.ua.

Отмечается, что в течение 13 месяцев боев в Покровском направлении общие боевые потери РФ в живой силе составили около 150 тысяч человек. Утрачено и огромное количество техники и вооружений. Зрительно подтверждено уничтожение около 1800 тысяч единиц.

"Количество российских потерь в битве за Покровск близко к численности Западного военного округа по состоянию на 2022 год, в состав которого входили три армии: 1-я танковая, 6-я и 20-я общевойсковые армии. Западный военный округ Российской Федерации должен был противостоять вооруженным силам". НАТО на территории Европы, а Первая танковая армия была величайшей гордостью Путина (самая большая танковая армия в мире)", – сообщил Даценко.

Потери колоссальные: РФ ”положила” под Покровском ”армию военных и техники” - фото 2

Напомним, что военные предупредили, как рассказал портал "Комментарии" о рисках "перемирия".





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://war.obozrevatel.com/bolshinstvo-tehniki-unichtozhili-dronyi-ozvuchenyi-kolossalnyie-poteri-rossii-v-bitvah-pod-pokrovskom.htm
Теги:

Новости

Все новости