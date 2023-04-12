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Сербия отреагировала на слив информации о поставках оружия в Украину

Сербия опровергает информацию о поставках оружия в Украину, которая попала в сеть из-за утечки секретных материалов.

сегодня, 13:41
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Автор:

Slava Kot

В утечке конфиденциальных документов Пентагона была информация, что Сербия согласилась или уже направила оружие Украине. На такие сообщения отреагировал министр обороны Сербии Милош Вучевич, отрицающий эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euronews.

Сербия отреагировала на слив информации о поставках оружия в Украину

Министр обороны Сербии Милош Вучевич. Фото из открытых источников


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Сербия одна из немногих стран в Европе, отказавшаяся вводить санкции против России после полномасштабного вторжения. Однако попавшие в сеть секретные материалы свидетельствуют, что балканская страна можно надеть оружие Украине. Глава Минобороны Сербии отреагировал на такие сообщения.

"В очередной раз опубликована ложь о том, что Сербия продает оружие Украине. Чья-то цель, очевидно, состоит в том, чтобы дестабилизировать нашу страну и втянуть ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинскому, ни российской стороне, ни странам, окружающим этот конфликт", — ответил Милош Вучевич.

Министр обороны Сербии утверждает, что его страна продает оружие странам, не имеющим отношения к ситуации в Украине. Вучевич говорит, что всегда существует возможность попадания оружия из Сербии в другие страны, однако это не проблема его страны. По его мнению, за это ответственные страны, не уважающие международные нормы и договоры.

"Повторяю, Сербия не посылала Украине оружие, и все публикуемое на эту тему является ложными спекуляциями", — повторил свое заявление Вучевич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия возмущена из-за решения Сербии отправить оружие Украине.

Также "Комментарии" писали о МИД Литвы назвали единственное место, где можно говорить с Путиным.




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Источник: https://www.euronews.rs/srbija/politika/84070/rojters-procurila-dokumenta-u-kojima-se-navodi-da-srbija-naoruzava-ukrajinu-vucevic-laz-je-da-saljemo-oruzje/vest
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