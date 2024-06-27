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Сербия объявила неприятное решение для Путина

Украина может получать оружие от западных партнеров, которое производит одна из самых пророссийских стран в Европе.

27 июня 2024, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Сербия неоднократно заявляла, что не будет отправлять оружие Украине, однако правительство балканской страны согласно продавать вооружение украинским партнерам, которые впоследствии передавали бы военную технику и боеприпасы Украине.

Сербия объявила неприятное решение для Путина

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Фото из открытых источников

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград не намерен ограничивать продажу вооружения западным странам.

"Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию или США. Производство оружия и боеприпасов не является чем-то запрещенным и безнравственным, хотя оружие может использоваться там, где идут боевые действия", — сказал Вучевич.

СМИ неоднократно указывали на возможные продажи сербского оружия украинским партнерам. На эту информацию резко реагировали в России, в частности, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такая деятельность ставит под "серьезный вопрос" российско-сербские отношения.

На заявления РФ отреагировал премьер-министр Сербии Милош Вучевич, заявивший, что перепродажа оружия компаниями, купившими его у Сербии не вопрос Белграда. А президент Сербии Александар Вучич в интервью Financial Times подтвердил, что за последние два-три года страна увеличила экспорт боеприпасов примерно на 800 млн. евро, и часть вооружения попала в Украину через западные государства. Вучич подчеркнул, что его главными обязанностями является забота о собственной стране и народе, а не контроле за тем, куда попадают боеприпасы после продажи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты начали ругаться на Сербию, узнав, что она продает боеприпасы, которые впоследствии использует Украина в войне против РФ.

Также "Комментарии" писали о "чешской инициативе", предусматривающей покупку оружия у партнеров России, не разглашая у кого именно, чтобы не спровоцировать давление со стороны Кремля на эти страны.



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