Семьи офицеров массово бегут из аннексированного Крыма: в чем причина

Во временно оккупированном Севастополе фиксируют массовый вывоз семей старшего офицерского состава Черноморского флота РФ. Они спешно покидают крымский полуостров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".

Крым. Фото из открытых источников

Агенты представителей движения подполья рассказали, что, словно из-за пожара очень быстро оккупированный Крым уже покинули почти все семьи старшего офицерского состава ЧФ российских захватчиков.

"Сейчас в частях ЧФ РФ наблюдается паника — по нашим данным, в начале апреля поступила директива "сверху" по применению дополнительных мер безопасности на военных объектах полуострова", — передают в движении "АТЕШ".

Также указывается, что в бухтах Севастополя проводятся "скрытые патрули из резервистов "БАРС" в гражданской одежде", а также замечено усиление охраны и попытки спрятать технику.

"Кроме того, отменены все выходные для оккупантов", — обращают внимание партизаны.

Представители движения допускают, что российские оккупанты "начали выполнять директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе".

"В общем и понадобилось несколько успешных ударов по военным судам", — указывается в заявлении подпольщиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские партизаны нарушили железнодорожную логистику российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

Также издание "Комментарии" сообщало – во временно оккупированном Крыму российские захватчики из подразделений противовоздушной обороны пытаются избежать пребывания на позициях, потому что боятся попасть под удары со стороны Сил обороны Украины. Такая атака якобы может произойти через несколько дней. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".



