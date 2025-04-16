Взрывы и сильный дым: какой «привет» партизаны передали оккупантам в Мелитополе

Украинские партизаны нарушили железнодорожную логистику российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

Взрыв. Фото из открытых источников

Агенты успешно провели операцию во временно оккупированном Мелитополе – уничтожили релейный шкаф, что нанесло серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов. Этот точечный удар существенно нарушил логистику противника, что уже сказывается на его боеспособности.

В АТЕШ добавили, что Мелитополь – ключевой транспортный узел, через который захватчики перебрасывают боеприпасы, горючее и военную технику для ведения боевых действий на Роботинском и Каменском направлениях.

"Сейчас, когда активные бои продолжаются, любая задержка поставок критически ослабляет оккупантов и вызывает логистический хаос", — отмечается в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия после украинских ударов меняет тактику хранения топлива на временно оккупированных территориях. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на партизанское движение АТЕШ. Агенты движения фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, которые работают на интересы оккупационной армии.

АТЕШ предупреждает, что таким образом командование Вооруженных сил РФ пытается уберечь свою логистику, которая сильно пострадала вследствие ряда успешных ударов сил обороны Украины. Такую тактику начали внедрять сразу после заявления министра обороны РФ Андрея Белоусова. Он придумал, что на смену военным базам в РФ "должна прийти эшелонированная сеть складов".



