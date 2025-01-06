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Партизаны предупредили об опасности для гражданских из-за коварства россиян: в чем дело

Топливо для военных оккупанты возят гражданским транспортом, а это желает его законной военной целью

6 января 2025, 16:39
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Николай Лисицын

Россия после украинских ударов меняет тактику хранения топлива на временно оккупированных территориях. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на партизанское движение АТЕШ. Агенты движения фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, которые работают на интересы оккупационной армии.

Партизаны предупредили об опасности для гражданских из-за коварства россиян: в чем дело

В АТЕШ фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, которые работают на интересы оккупационной армии. Фото: lukoil.ru

АТЕШ предупреждает, что таким образом командование Вооруженных сил РФ пытается уберечь свою логистику, которая сильно пострадала вследствие ряда успешных ударов сил обороны Украины. Такую тактику начали внедрять сразу после заявления министра обороны РФ Андрея Белоусова. Он придумал, что на смену военным базам в РФ "должна прийти эшелонированная сеть складов".

Однако такие действия нарушают обычаи ведения войны. Таким образом оккупанты подвергают опасности гражданское население и нарушают Женевскую конвенцию, подчеркнули в АТЕШ. Поэтому партизаны призвали жителей Крыма быть бдительными.

Как сообщал портал "Комментарии" со ссылкой на АТЕШ, на временно оккупированных территориях Украины Россия активизировала меры контроля в отношении граждан, празднующих Рождественские праздники 24 и 25 декабря согласно новому календарю. 

Также "Комментарии" писали, что Волчанск Харьковской области к январю 2025 года превратился в "чистилище и утилизатор русской биомассы". Как рассказал военный Саид Исмагилов. По его словам, Волчанск разрушен больше Бахмута Донецкой области, единственный город с которым его можно сравнить — это Марьинка Донецкой области, в которой тоже ничего не уцелело.



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Источник: https://t.me/atesh_ua/6117
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