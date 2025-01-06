Партизаны предупредили об опасности для гражданских из-за коварства россиян: в чем дело

Россия после украинских ударов меняет тактику хранения топлива на временно оккупированных территориях. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на партизанское движение АТЕШ. Агенты движения фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, которые работают на интересы оккупационной армии.

В АТЕШ фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, которые работают на интересы оккупационной армии. Фото: lukoil.ru

АТЕШ предупреждает, что таким образом командование Вооруженных сил РФ пытается уберечь свою логистику, которая сильно пострадала вследствие ряда успешных ударов сил обороны Украины. Такую тактику начали внедрять сразу после заявления министра обороны РФ Андрея Белоусова. Он придумал, что на смену военным базам в РФ "должна прийти эшелонированная сеть складов".

Однако такие действия нарушают обычаи ведения войны. Таким образом оккупанты подвергают опасности гражданское население и нарушают Женевскую конвенцию, подчеркнули в АТЕШ. Поэтому партизаны призвали жителей Крыма быть бдительными.

Как сообщал портал "Комментарии" со ссылкой на АТЕШ, на временно оккупированных территориях Украины Россия активизировала меры контроля в отношении граждан, празднующих Рождественские праздники 24 и 25 декабря согласно новому календарю.

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