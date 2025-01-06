Волчанск превратился в чистилище и утилизатор русской биосмассы, отметил военный Саид Исмагилов. По его словам, Волчанск разрушен больше Бахмута, единственный город с которым его можно сравнить — это Марьинка, в которой тоже ничего не уцелело.

Волчанск

"Трупы врагов разбросаны по всему городу и их никто не собирает, они никому не нужны. "Русские своих не бросают"? Оставьте эти сказки для отрядов Путина. Бросают, еще и как "бросают", насколько хватает зрения – всюду трупы русских солдат, большинство из которых изуродованы и разорваны на куски, ведь по городу работает арта, прилетают КАБы, а ночью отрабатывает ТОС "Солнцепек". Но наиболее шокирующим является то, что прямо по этим трупам на наши позиции прут и прут новые полчища захватчиков, чтобы присоединиться к этому навозу. Здравый смысл это понять невозможно, что их заставляет лезть по трупам их предшественников? Вы же видите что случилось с теми, кто наступал к вам? – говорит Исмагилов.

По его словам, общаясь с пленными россиянами, он пришел к выводу, что они пришли убивать украинцев за деньги.

При этом Исмагилов отметил, что война за эти три года стала высокотехнологичной. К примеру, ночью над Волчанском разворачиваются воздушные бои беспилотников.

Вместе с тем военный убежден, что война не завершится после 20 января, враг открыто говорит всему миру, что не собирается останавливаться.

"Лучше готовьтесь выживать и бороться в долгую. Выживет и выиграет тот, кто будет не ждать скорого окончания, а будет готовиться жить в таких условиях на долгую перспективу. Мое мнение – нам всем придется воевать, возможно и женщинам тоже. Россия не просто не собирается останавливаться, она подчеркивает свои аппетиты на следующие страны. Глядя на то, как все без исключения европейцы боятся и не хотят воевать, становится ясно, что это лишь мотивирует агрессора на дальнейшие действия", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США еще с 2022 года приступили к кампании, которая толкает Украину к уступкам России.



