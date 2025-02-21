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Время пришло: партизаны рассказали, чего ждать через несколько дней в Крыму

АТЕШ подтверждает, что оккупанты в Крыму ожидают масштабных ударов через несколько дней

сегодня, 11:45
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Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики из подразделений противовоздушной обороны пытаются избежать пребывания на позициях, потому что боятся попасть под удары со стороны Сил обороны Украины. Такая атака якобы может произойти через несколько дней. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".

Время пришло: партизаны рассказали, чего ждать через несколько дней в Крыму

Крым. Фото: из открытых источников

Украинские подпольщики проинформировали, что их агенты из числа российских военнослужащих рассказали об ожидании вражеских расчетов ПВО "масштабных ударов в период с 24 по 26 февраля".

Партизаны говорят, что российские "ПВОшники" используют "все доступные методы, чтобы не находиться на позициях в эти дни".

"Сообщают, что у них возникают конфликты за возможность уйти в отпуск в указанный период, а отдельные военнослужащие имитируют болезнь, чтобы пойти на обследование в госпиталь", — пишет "АТЕШ".

Также партизаны отмечают, что российское военное командование "осознает критическую уязвимость своих систем противовоздушной обороны". Опасения усилены тем, что ранее враг передислоцировал несколько расчетов с оккупированного украинского полуострова на территорию РФ.

"Подразделения внутренней безопасности уже проводят усиленные контрдиверсионные мероприятия, опасаясь утечек информации о точной дислокации комплексов. И не зря!" — обращают внимание подпольщики.

Также в "АТЕШ" рассказали, что местные жители и сами военные РФ продолжают передавать данные о позициях ПВО в оккупированном Крыму.

Партизаны подчеркивают, все идет к тому, что в ближайшее время установок станет еще меньше.

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Источник: https://t.me/atesh_ua/6375
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