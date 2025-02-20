В Крыму оккупанты массово увольняют медиков: что произошло

Во временно оккупированном Крыму из-за безразличия российско-оккупационной администрации приходит в упадок медицинская сфера.

В Крыму увольняют медиков. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, яркий пример упадка медицинской сферы на полуострове – это массовые увольнения работников скорой помощи в Симферополе. Врачи и фельдшеры покидают рабочие места из-за невыносимых условий труда, огромной нагрузки и унизительно низкой зарплаты. По словам самих медиков, такого кризиса не было даже во время пандемии COVID-19.

По информации источников Центра сопротивления, ситуация на грани катастрофы, поскольку недостаток персонала достигает 40-50%. Это означает, что на одной подстанции работают 4–5 машин скорой помощи, которые вынуждены обслуживать до 90 вызовов в день. Поэтому время на одного пациента сокращается до минимума, а в случае чрезвычайной ситуации выезжать просто будет некому. Кроме того, российское министерство здравоохранения запретило врачам-ординаторам дополнительно работать на "скорой", что еще больше усугубило кадровый кризис.

"Главная причина увольнений – плачевное финансовое обеспечение. Медицинские работники получают всего 25 тысяч рублей в месяц, а так называемые стимулирующие надбавки еще в прошлом году были отменены. Также некоторые работники до сих пор не получили часть зарплаты за январь, что свидетельствует о полном финансовом хаосе в так называемом министерстве здравоохранения РФ, однако на военные расходы деньги у оккупантов всегда находятся. Обычные крымчане, страдающие от проваленной политики захватчиков, остаются без должной медицинской помощи. Российская администрация еще раз демонстрирует полное безразличие к жизни людей, в то время как ее приоритетом остаются война и репрессии. Ситуация с скорейшей помощью – лишь один из многих примеров разрушительного влияния оккупационного режима", — пишет Центр сопротивления.