В Крыму оккупанты массово увольняют медиков: что произошло

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Марьян Ощановский
Во временно оккупированном Крыму из-за безразличия российско-оккупационной администрации приходит в упадок медицинская сфера.
В Крыму увольняют медиков. Фото из открытых источников
Как сообщает Центр национального сопротивления, яркий пример упадка медицинской сферы на полуострове – это массовые увольнения работников скорой помощи в Симферополе. Врачи и фельдшеры покидают рабочие места из-за невыносимых условий труда, огромной нагрузки и унизительно низкой зарплаты. По словам самих медиков, такого кризиса не было даже во время пандемии COVID-19.
По информации источников Центра сопротивления, ситуация на грани катастрофы, поскольку недостаток персонала достигает 40-50%. Это означает, что на одной подстанции работают 4–5 машин скорой помощи, которые вынуждены обслуживать до 90 вызовов в день. Поэтому время на одного пациента сокращается до минимума, а в случае чрезвычайной ситуации выезжать просто будет некому. Кроме того, российское министерство здравоохранения запретило врачам-ординаторам дополнительно работать на "скорой", что еще больше усугубило кадровый кризис.
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