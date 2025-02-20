logo

BTC/USD

98431.71

ETH/USD

2800.75

LTC/USD

135.24

USD/UAH

41.83

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Крыму оккупанты массово увольняют медиков: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В Крыму оккупанты массово увольняют медиков: что произошло

На полуострове россияне из-за нехватки финансирования отправляют в отставку сотрудников «скорых»

20 февраля 2025, 23:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Во временно оккупированном Крыму из-за безразличия российско-оккупационной администрации приходит в упадок медицинская сфера.

В Крыму оккупанты массово увольняют медиков: что произошло

В Крыму увольняют медиков. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, яркий пример упадка медицинской сферы на полуострове – это массовые увольнения работников скорой помощи в Симферополе. Врачи и фельдшеры покидают рабочие места из-за невыносимых условий труда, огромной нагрузки и унизительно низкой зарплаты. По словам самих медиков, такого кризиса не было даже во время пандемии COVID-19.

По информации источников Центра сопротивления, ситуация на грани катастрофы, поскольку недостаток персонала достигает 40-50%. Это означает, что на одной подстанции работают 4–5 машин скорой помощи, которые вынуждены обслуживать до 90 вызовов в день. Поэтому время на одного пациента сокращается до минимума, а в случае чрезвычайной ситуации выезжать просто будет некому. Кроме того, российское министерство здравоохранения запретило врачам-ординаторам дополнительно работать на "скорой", что еще больше усугубило кадровый кризис.

"Главная причина увольнений – плачевное финансовое обеспечение. Медицинские работники получают всего 25 тысяч рублей в месяц, а так называемые стимулирующие надбавки еще в прошлом году были отменены. Также некоторые работники до сих пор не получили часть зарплаты за январь, что свидетельствует о полном финансовом хаосе в так называемом министерстве здравоохранения РФ, однако на военные расходы деньги у оккупантов всегда находятся. Обычные крымчане, страдающие от проваленной политики захватчиков, остаются без должной медицинской помощи. Российская администрация еще раз демонстрирует полное безразличие к жизни людей, в то время как ее приоритетом остаются война и репрессии. Ситуация с скорейшей помощью – лишь один из многих примеров разрушительного влияния оккупационного режима", — пишет Центр сопротивления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/masove-zvilnennya-spivrobitnykiv-shvydkoyi-dopomogy-v-aneksovanomu-krymu/
Теги:

Новости

Все новости