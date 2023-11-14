Семеро на одного: во Львове работники ТЦК силой "мобилизовали" парковщика прямо с работы (ВИДЕО)

В городе Львов на территории одного из предприятий семеро сотрудников ТЦК и СП силой "мобилизовали" парковщика сразу с рабочего места и это было зафиксировано камерами видеонаблюдения ЛКП "Львовавтодор".

"Мобилизация" парковщика во Львове (фото из открытых источников)

Видеоролик сначала обнародовало издание "Черновицкий луч", а дальше в "Эспрессо.Запад", ссылаясь на "Львовавтодор" сообщили об этом случае.

Как рассказали во "Львовавтодоре", инцидент с военными в городе произошел 10 ноября. На видеоролике можно увидеть, как один из военкомов идет в комнату, где находился персонал, и под руку силой ведет на улицу парковщика. Под домом находились еще шесть военных.

Журналисты "Эспрессо.Запад" информируют, что прессслужба Львовского областного ТЦК и СП утверждают, что нет данных об инциденте. Там отмечают, что мужчины призывного возраста должны входить в ТЦК для уточнения данных.

"Не комментируем и не имеем такой информации. У нас такого не было. На данный момент нам известно только об одном факте, и мы уже предоставили информацию об этом в соцсетях. Пусть организации предоставляют списки уклонян, тогда подобных случаев не бывало . Работники ТЦК имеют право приходить на место работы к работникам", – заявляют представители областного военкомата.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ТЦК на Буковине избили мужчину на глазах у полиции. В соцсетях опубликован видеоролик, о том, как в областном Территориальном центре комплектования Буковины в присутствии наряда полиции избивали задержанного горожанина. Это произошло еще летом прошлого года, но представители правоохранительных органов приобщили видеоролик к возбужденному производству и приступили к проверке, рассказывают представители Черновицкого областного ТЦК.