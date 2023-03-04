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Сексуальное насилие со стороны военных РФ: названо количество случаев

Первая леди Украины отметила, что жертвами российских военных становились не только женщины, но мужчины и дети.

сегодня, 23:06
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Автор:

Slava Kot

Елена Зеленская сообщила, что в настоящее время прокуратура Украины расследует 171 случай сексуального насилия. Первая леди Украины сообщила, что пострадавшие есть среди женщин, мужчин и детей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Общественное".

Сексуальное насилие со стороны военных РФ: названо количество случаев

Российские военные совершают сексуальные преступления в Украине. Фото из открытых источников

Во время посещения мероприятия Украины, на львовской конференции Елена Зеленская рассказала о жертвах российских солдат — всего это 171 случай


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"По этой цифре не только женщины – среди пострадавших 39 мужчин. 13 – несовершеннолетних, среди них – мальчик", — отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская отметила, что здесь учтены только случаи людей, "нашедших в себе силы говорить" о преступлениях военных армии России. Пока неизвестно количество людей, пострадавших от солдат РФ в Украине, кроме того, сложно оценить ситуацию, происходящую на временно оккупированных территориях.

Супруга президента отметила, что это не единичные случаи, а сознательные действия российских войск.

"Это их сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев", — сообщила Елена Зеленская.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Херсоне обнаружили около 20 мест пыток украинских граждан. Известно, что там подвергались пыткам украинских военных, журналистов, а также несогласных с позицией российской армии. Вероятно, места пыток финансировались из государственных фондов РФ.

Также "Комментарии" писали о бойце Нацгвардии, который рассказал, что происходит в Бахмуте и как действуют россияне вблизи города-крепости. По его словам "каждый час в городе похож на ад".



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Источник: https://suspilne.media/amp/404252-v-ukraini-zareestrovanij-171-vipadok-seksualnogo-nasilstva-z-boku-vijskovih-rf-olena-zelenska/
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