Секретное совещание: на границе встретились командование ВСУ и НАТО

Командование НАТО провело секретное совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе 11 дней назад. Об этом сообщают "Комментарии", со ссылкой на The Guardian.

Фото секретного совещания: американский главком НАТО в Европе Каволи, Залужный и британец Радакин

По данным журналистов, на встречу главком взял весь командный состав. О нем ВСУ не сообщали, но фотографию с этой встречи опубликовал британский генштаб.



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Во время совещания главной темой обсуждения были меры, которые необходимы предпринять для ускорения украинского контрнаступления. Кроме этого, военные разработали и согласовали планы боевых действий на зиму 2023-2024 и долгосрочную стратегию, поскольку война, вероятно, продолжится и в 2024 году.

"Это была не обычная дискуссия: Залужный взял с собой всю свою команду в примерно 300-мильное путешествие из Киева. Целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму, а также долгосрочную стратегию, поскольку война неизбежно приближается к 2024 году", — пишут британские журналисты.



По мнению The Guardian, после этой встречи действия Сил обороны Украины изменились. ВСУ бросили все свои силы на запорожское направление.

"Я думаю, вы можете видеть, что они концентрируются на Запорожском фронте", — сказал один из инсайдеров, на фоне сообщений о новых украинских атаках, направленных на город Токмак, что является первым шагом на пути к выходу к Азовскому морю и тем самым перерезанию сухопутного моста с Крымом", — отмечают в The Guardian.

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