Секретная база ядерных ракет РФ обнаружена американскими исследователями

Американские исследователи заявили, что нашли место базирования ракет "Буревестник", способных нести ядерный заряд. Несмотря на озвученные Путиным высокие характеристики ядерной ракеты, также называемой "летучим Чернобылем", эксперты указывают, что она не имеет стратегической ценности.

Российская ракета "Буревестник". Фото из открытых источников

Как сообщает Reuters, двое американских исследователей, использовав фотографии со спутника смогли идентифицировать секретную базу РФ, где планируется размещение ракет "Буревестник". Аналитик научной организации CNA Декер Эвелетт и профессор геополитики Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее отметили, что обнаруженное ими сооружение находится рядом с объектом, где хранятся ядерные боеголовки. Эта местность, известная как Вологда-20 или Чебсара, расположена в 475 км к северу от Москвы.

По данным агентства, на спутниковых снимках видны девять горизонтальных пусковых установок, которые расположены тремя группами и защищены насыпями от возможных атак или случайных взрывов. Эти насыпи соединены дорогами с другими зданиями, где, вероятно, будет осуществляться обслуживание ракет и их компонентов.

Исследователи считают, что это свидетельствует о том, что у России есть значительный ракетный арсенал, готовый к возможному использованию. Однако эксперт по российским ядерным силам Павел Подвиг в комментарии американскому изданию "Newsweek" заявил, что обнаружение географического места базирования крылатой ракеты "Буревестник" не обязательно свидетельствует о том, что Москва увеличила свой потенциал ядерного оружия.

"Это открытие говорит нам о том, что этот арсенал определенным образом готовится к оперативному развертыванию. Пока рано говорить, что там этот процесс реально реализуется, но, похоже, все идет в этом направлении", – сказал Подвиг.

Эксперт по российским ядерным силам объясняет, что в случае сценария, когда Россия бы подверглась атаке, то, вероятно, именно эта цель была бы атакована. Подвиг указывает, что не видит, "как это существенно усилит возможности России".

"Буревестник" — это крылатая ракета с ядерным двигателем, которая, как заявил в 2018 году Владимир Путин, имеет "неограниченную дальность". Несмотря на то, что эта ракета может нести термоядерную боеголовку, западные эксперты ставят под сомнение ее стратегическую ценность.

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