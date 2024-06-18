Сдаст ли Запад Украину Кремлю: какие шансы на проведение Второй мюнхенской конференции

Украинские власти прекрасно понимают и, главное, чувствуют чего хотят от нее партнеры и, шире, все внешние наблюдатели за войной, отмечает политолог Владимир Горбач и добавляет, что они хотят прекращения боевых действий. При этом он подчеркнул, что подобный запрос на любое прекращение огня в духе "просто прекратить стрелять" уже формируется и в украинском обществе.

Война в Украине

"То, что у нас назвали Глобальным саммитом мира – это ответ на эти внешний и внутренний запрос. И эта попытка ответа на политические запросы открывает путь на разные траектории развития процесса. И швейцарское председательство на конференции, и многие другие ее участники, западные или незападные, вслух говорят о своей цели — привлечь РФ к переговорам. Посадить за стол уже в следующий раз, "через месяцы, а не годы" (президент Зеленский). Это именно то, чего требовал отсутствующий на конференции Китай и сама РФ", — говорит политолог.

По его словам, теперь мир в точке бифуркации, развилки. Если коллективное желание посадить за стол переговоров государство агрессора во главе с военным преступником будет удовлетворено, то мы окажемся в ситуации, которая будет иметь историческую аналогию с 1938 годом.

"Это будет уже не "саммит мира", а Вторая Мюнхенская конференция. Где условия будет диктовать Кремль, опираясь при этом на Пекин. А западные и незападные "миротворцы" будут толкать нас в бездну мировой войны из-за серии все новых уступок", — отметил Горбач.

По его словам, раздел мира на зоны влияния — это именно то, ради чего Путин задумал, готовил, начал и не прекращает эту войну. И то ради чего его поддерживают в Пекине, Тегеране, а также в Пхеньяне. И это то, что так привлекает других, более осторожных членов БРИКС — региональных лидеров. Это их общий интерес, на него и сделана ставка, подчеркнул политолог.

Горбач считает, чтобы избежать новомюнхенского сценария не нужно заигрывать с агрессором или с теми, кто возлагает на него свои тайные надежды. Западу и нам, как его фактически интегрированной части, нужно защищаться, а не договариваться с варварами. Юридически интегрировать Украину в ЕС и НАТО и не оставлять варварству опции территориальных уступок, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Швейцария хочет как можно скорее организовать переговоры с участием России.



