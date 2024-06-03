Сценарий Алеппо в Харькове: секретарь СНБО озвучил тревожный прогноз

Россия настроена на долгую войну. В худшем случае Кремль может повторить стратегию, которую он применил против сирийского Алеппо в 2016 году, в Харькове. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Литвиненко, сообщает "The Wall Street Journal".

Александр Литвиненко. Фото: из открытых источников

Александр Литвиненко напомнил, что в Алеппо российская авиация, поддерживающая сирийское правительство в гражданской войне, разрушила системы электро- и водоснабжения, а также разбомбила больницы и школы. Тогда население Алеппо сократилось до трети от довоенного уровня до того, как режим Асада отбил город у оппозиционных сил.

"Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", — заявил Литвиненко.

Напомним, в 2012 году сирийская гражданская война охватила Алеппо, некогда оживленный город, который стал одним из ключевых полей битвы. При этом в 2016 году Россия вмешивается в конфликт, оказывая решительную поддержку режиму Башара Асада. Начинаются интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где находят убежище оппозиционеры и мирные жители.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин хочет превратить в украинское Алеппо Харьков. Об этом в Фейсбуке заявил бывший нардеп Борислав Береза. По его словам, кремлевский диктатор не остановится перед количеством жертв.

Как считает политик, единственное, что сдерживает рашистов – это не страх перед количеством жертв, а отсутствие ресурса и некоторый дефицит ракет и снарядов для этого.

"И как только они решат этот недостаток, то перейдут к реализации плана", — отметил Береза.

Также издание "Комментарии" сообщало — Москва вновь вернула Харьков в свое "поле зрения" и будет продолжать усиливать давление на него. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.



