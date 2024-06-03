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СМИ узнали, жизнь в каком городе Украины Путин хочет сделать невыносимой

По информации WSJ, Россия не оставляет в покое харьковчан

сегодня, 07:25 comments1934
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Кравцев Сергей
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Уже стало очевидным, что быстрого наступления на город-миллионник Харьков российских войск не будет. Вместе с тем Москва вновь вернула город в свое "поле зрения" и будет продолжать усиливать давление на него. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

СМИ узнали, жизнь в каком городе Украины Путин хочет сделать невыносимой

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Москва, похоже, планирует жестокую войну на истощение, чтобы уничтожить население Харькова, сделав жизнь в городе непригодной.

"Конечно, Путин все еще хочет Харьков", — сказал о российском диктаторе Владимире Путине глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что Россия развернула лишь часть войск, необходимых для штурма города, для чего, по его оценкам, может понадобиться до полумиллиона солдат.

"Но Россия готова к длительной войне. В худшем случае Кремль может повторить стратегию, которую он использовал против Алеппо в Сирии в 2016 году, когда российские военно-воздушные силы, поддерживая сирийское правительство в его гражданской войне, уничтожили источники электричества и воды и бомбили больницы и школы. Людей просто вытеснили. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", — сказал секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.

Издание напоминает, что Путин отрицал планы захвата Харькова во время государственного визита в Китай в прошлом месяце. По его словам, наступление имеет целью создать буферную зону для защиты городов у границы от украинских атак.

В статье говорится, российская кампания терроризировать харьковчан была перед последним наступлением и может продолжаться и после него. За несколько недель до того, как Россия снова вторглась в регион, жители получали сообщения, очевидно, от местных властей, которые советовали им покинуть город до того, как город будет окружен. Сообщения были фейковыми — частью российской дезинформационной кампании, которая раскрывает намерение Москвы выжать жизнь из города.

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