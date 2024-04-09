Путин готовится превратить украинский город в Алеппо. Выйдет ли у него

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Ткачик Олеся
У кремлевского диктатора Владимира Путина есть план превращения украинского Харькова в Алеппо, считает Борислав Береза. По его словам, такого же мнения, например, придерживается и один из генералов, с которым он общался. По его мнению, подобный план вписывается в стратегию кремлевского диктатора.
Удар по Харькову
Как считает политик, единственное, что сдерживает рашистов – это не страх перед количеством жертв, а отсутствие ресурса и некоторый дефицит ракет и снарядов для этого.
При этом он подчеркивает, что Харьков спасает еще и то, что сегодня он не является первоочередной целью для оккупантов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне систематически уничтожают гражданскую инфраструктуру Харькова, нанося по ней ракетные удары и удары КАБами. При этом как российские пропагандисты, так и депутаты Госдумы страны-агрессора считают, что Харьков нужно уничтожить, создать там гуманитарную катастрофу, заставить местное население покинуть свои дома и психологически надавить на всех украинцев, усилив у них страх за свою жизнь.
Кроме того, есть мнение, что оккупанты, обстреливая Харьков, хотят заставить украинские власти пойти на эмоциональные решения. В частности, например, перебросить в город системы ПВО, прикрывающие военные объекты. После этого оккупанты планируют нанести по этим неприкрытым объектам удары.
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