Путин готовится превратить украинский город в Алеппо. Выйдет ли у него

У кремлевского диктатора Владимира Путина есть план превращения украинского Харькова в Алеппо, считает Борислав Береза. По его словам, такого же мнения, например, придерживается и один из генералов, с которым он общался. По его мнению, подобный план вписывается в стратегию кремлевского диктатора.

Удар по Харькову

Как считает политик, единственное, что сдерживает рашистов – это не страх перед количеством жертв, а отсутствие ресурса и некоторый дефицит ракет и снарядов для этого.

"И как только они решат этот недостаток, то перейдут к реализации плана",

– считает Береза.

При этом он подчеркивает, что Харьков спасает еще и то, что сегодня он не является первоочередной целью для оккупантов.

"А значит, у нас еще есть время изменить ситуацию. Главное, чтобы это понимали в ОП, а также имели решение, как это сделать и получить желаемый результат.

, – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне систематически уничтожают гражданскую инфраструктуру Харькова, нанося по ней ракетные удары и удары КАБами. При этом как российские пропагандисты, так и депутаты Госдумы страны-агрессора считают, что Харьков нужно уничтожить, создать там гуманитарную катастрофу, заставить местное население покинуть свои дома и психологически надавить на всех украинцев, усилив у них страх за свою жизнь.

Кроме того, есть мнение, что оккупанты, обстреливая Харьков, хотят заставить украинские власти пойти на эмоциональные решения. В частности, например, перебросить в город системы ПВО, прикрывающие военные объекты. После этого оккупанты планируют нанести по этим неприкрытым объектам удары.