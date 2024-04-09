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Путин готовится превратить украинский город в Алеппо. Выйдет ли у него

Российский диктатор Владимир Путин хочет превратить в украинское Алеппо Харьков, об этом в Фейсбуке заявил бывший нардеп Борислав Береза. По его словам, кремлевский диктатор не остановится перед количеством жертв

сегодня, 13:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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У кремлевского диктатора Владимира Путина есть план превращения украинского Харькова в Алеппо, считает Борислав Береза. По его словам, такого же мнения, например, придерживается и один из генералов, с которым он общался. По его мнению, подобный план вписывается в стратегию кремлевского диктатора.

Путин готовится превратить украинский город в Алеппо. Выйдет ли у него

Удар по Харькову

Как считает политик, единственное, что сдерживает рашистов – это не страх перед количеством жертв, а отсутствие ресурса и некоторый дефицит ракет и снарядов для этого.

"И как только они решат этот недостаток, то перейдут к реализации плана",
– считает Береза.

При этом он подчеркивает, что Харьков спасает еще и то, что сегодня он не является первоочередной целью для оккупантов.

"А значит, у нас еще есть время изменить ситуацию. Главное, чтобы это понимали в ОП, а также имели решение, как это сделать и получить желаемый результат.
, – подчеркнул политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне систематически уничтожают гражданскую инфраструктуру Харькова, нанося по ней ракетные удары и удары КАБами. При этом как российские пропагандисты, так и депутаты Госдумы страны-агрессора считают, что Харьков нужно уничтожить, создать там гуманитарную катастрофу, заставить местное население покинуть свои дома и психологически надавить на всех украинцев, усилив у них страх за свою жизнь.

Кроме того, есть мнение, что оккупанты, обстреливая Харьков, хотят заставить украинские власти пойти на эмоциональные решения. В частности, например, перебросить в город системы ПВО, прикрывающие военные объекты. После этого оккупанты планируют нанести по этим неприкрытым объектам удары.




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Источник: https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0pLYwywRAcqGybD9AupniXn7B2jeorHP5QRAYTNL6f75uC2x9iFrpCHfCuTSXf6dCl
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