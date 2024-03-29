СБУ задержали агентку ФСБ: какие задания агрессора выполняла

Правоохранителям удалось задержать агентку ФСБ, готовившую серию воздушных ударов по Сумской области, в том числе с применением управляемых авиабомб. Теперь ей грозит пожизненное заключение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офиса Генерального прокурора.

СБУ задержали агентку ФСБ. Фото Офиса Генерального прокурора

"В результате комплексных мер задержана агентка ФСБ, которая готовила серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб", — отмечают в СБУ.

Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, пометить их координаты на карте и направить соответствующий "отчет" оккупантам. Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны.

Для этого российская агентка под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала "нужные" объекты на камеру собственного телефона.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее "на горячем", когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку", — сообщили в Службе Безопасности.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона.

Сообщается, что основными целями врага были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница поселка Большая Писаревка Ахтырского района, идеологическая сторонница рашизма. После начала полномасштабного вторжения РФ она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы. Таким образом, она попала в поле зрения ФСБ и впоследствии была завербована вражеской спецслужбой.

Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела рашистами женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумской области. Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные Силы обороны.

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