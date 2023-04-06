СБУ задержала мужчину, который передавал информацию оккупантам о последствиях ракетного удара по многоэтажке в Запорожье

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Житель Запорожья, работник ИТ, после ракетных обстрелов многоэтажки в городе, 22 марта поделился информацией о последствиях удара с россиянами. Об этом сообщают в СБУ, пишут "Комментарии".
Фиксировал последствия ракетного удара по дому в Запорожье
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Дистанционно мужчина распространял и пророссийскую пропаганду в социальных сетях. В сообщениях житель Запорожья поддерживал действия россиян и страны-агрессорки. Таким образом, по данным ведомства, им "заинтересовались" российские спецслужбы, которые и предложили сотрудничать с ними.
В тот день, 22 марта, оккупанты выпустили по Запорожью шесть ракет. Одна из них попала между двумя многоэтажками. В результате атаки пострадали тридцать семь человек. Двое погибли.
Как писали "Комментарии", ракетный удар по Запорожью: Лавров цинично оправдал Россию и во всем обвинил Запад. Лавров обвинил Запад якобы в "невыполнении обязательств", из-за чего у "России не осталось выбора".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Зеленский прокомментировал удар по Запорожью. Ракета попала в дом.
Обсуждения
Новости