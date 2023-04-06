СБУ задержала мужчину, который передавал информацию оккупантам о последствиях ракетного удара по многоэтажке в Запорожье

Житель Запорожья, работник ИТ, после ракетных обстрелов многоэтажки в городе, 22 марта поделился информацией о последствиях удара с россиянами. Об этом сообщают в СБУ, пишут "Комментарии".



Фиксировал последствия ракетного удара по дому в Запорожье

"Установлено, что именно он зафиксировал и переслал врагу фото разрушенного многоквартирного дома, по которому захватчики ударили 22 марта. Такая информация требовалась оккупантам для подготовки новых обстрелов региона", — говорят в сообщении контрразведки СБУ.

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Дистанционно мужчина распространял и пророссийскую пропаганду в социальных сетях. В сообщениях житель Запорожья поддерживал действия россиян и страны-агрессорки. Таким образом, по данным ведомства, им "заинтересовались" российские спецслужбы, которые и предложили сотрудничать с ними.

"Мужчина для переписки с оккупантами использовал мессенджер Телеграмм, а передачу собранных сведений осуществлял в виде фото- и видеоматериалов зданий с описанием прилегающей территории. Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с врагом", — добавляют в СБУ.

В тот день, 22 марта, оккупанты выпустили по Запорожью шесть ракет. Одна из них попала между двумя многоэтажками. В результате атаки пострадали тридцать семь человек. Двое погибли.

Как писали "Комментарии", ракетный удар по Запорожью: Лавров цинично оправдал Россию и во всем обвинил Запад. Лавров обвинил Запад якобы в "невыполнении обязательств", из-за чего у "России не осталось выбора".



Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Зеленский прокомментировал удар по Запорожью. Ракета попала в дом.

