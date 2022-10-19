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СБУ разоблачили жителя Бучи, который добровольно сотрудничал с россиянами и был в карательных рейдах

Украинские спецслужбы работают и выявляют предателей и коллаборантов.

сегодня, 13:30
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Автор:

Slava Kot

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала коллаборанта, помогавшего российским военным во время временной оккупации Киевской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт СБУ.

СБУ разоблачили жителя Бучи, который добровольно сотрудничал с россиянами и был в карательных рейдах

СБУ разоблачили жителя Бучи, сотрудничавшего с россиянами. Фото из открытых источников

По утверждению СБУ, мужчина по собственной инициативе сотрудничал с россиянами, входил в карательные отряды и физически уничтожал участников украинского сопротивления. Российские войска издали коллаборанту огнестрельное оружие и униформу. Служба безопасности сообщает, что установлены преступные действия мужчины, который на российском БТРе ворвался в дом знакомого и проводил там обыск.

Россияне предателю предлагали место в оккупированных органах власти.

Коллаборант решил скрыть свои преступные действия и вступил в добровольный батальон, таким образом мужчина хотел скрыть свои поступки. СБУ утверждает, что предатель планировал продолжать сотрудничество с россиянами по передаче информации о перемещении украинских войск и техники в регионе.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщает из своих источников имя предателя. По словам журналиста, речь идет об Андрее Кобце, который занимался предпринимательской деятельностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об имени и фото мужчины, координировавшего удары 10 октября по Киеву. Им оказался уроженец столицы Украины, сейчас проживающий во временно оккупированном Крыму. Именно 10 октября по Украине было выпущено более 80 ракет.

Также "Комментарии" писали о спортсменке из России, выступившей в поддержку режима Путина . Молодая теннисистка долгое время жила в Украине и тренировалась в Одессе.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-meshkantsia-buchi-yakyi-dopomahav-rashystam-pid-chas-okupatsii-a-potim-khotiv-zamaskuvaty-svoi-zlochyny-vstupyvshy-v-ukrainskyi-dobrobat-video
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