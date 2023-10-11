СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО)

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Slava Kot
Служба безопасности Украины установила причастных лиц, приведших российские ракеты "Искандер" на село Гроза в Харьковской области 5 октября. Во время удара по селу погибли 53 мирных жителя.
СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по деревне Гроза. Фото из открытых источников
Согласно информации ВСУ, наведчиками оказались два местных жителя — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба мужчины во время временной оккупации поселка Гроза начали сотрудничать с российскими силами. Владимир и Дмитрий получили должности в оккупационных рядах оккупантов. После деоккупации Грозы оба мужчина бежали в Россию, где продолжили работать на российские спецслужбы.
Как сообщает СБУ, Владимир и Дмитрий Мамон под видом дружеских разговоров выпрашивали у жителей Харьковщины о перемещении и базировании украинской армии и передавали эти данные в РФ. В октябре мужчины начали собирать информацию о захоронении украинского военного в селе Гроза.
Братья получили адрес и время захоронения и передали эти данные россиянам. Армия РФ использовала информацию для ракетного удара, в результате которого погибли 53 мирных жителя Украины. СБУ обоим мужчинам объявила подозрение в государственной измене.
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