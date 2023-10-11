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СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО)

Служба безопасности Украины установила наведчиков, передавших России информацию, которая стала причиной ракетного удара по селе Гроза. Ими оказались местные жители.

сегодня, 10:34
Автор:
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Slava Kot
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Служба безопасности Украины установила причастных лиц, приведших российские ракеты "Искандер" на село Гроза в Харьковской области 5 октября. Во время удара по селу погибли 53 мирных жителя.

СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО)

СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по деревне Гроза. Фото из открытых источников

Согласно информации ВСУ, наведчиками оказались два местных жителя — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба мужчины во время временной оккупации поселка Гроза начали сотрудничать с российскими силами. Владимир и Дмитрий получили должности в оккупационных рядах оккупантов. После деоккупации Грозы оба мужчина бежали в Россию, где продолжили работать на российские спецслужбы.


Как сообщает СБУ, Владимир и Дмитрий Мамон под видом дружеских разговоров выпрашивали у жителей Харьковщины о перемещении и базировании украинской армии и передавали эти данные в РФ. В октябре мужчины начали собирать информацию о захоронении украинского военного в селе Гроза.

"При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители — их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию", — выяснило следствие СБУ.

Братья получили адрес и время захоронения и передали эти данные россиянам. Армия РФ использовала информацию для ракетного удара, в результате которого погибли 53 мирных жителя Украины. СБУ обоим мужчинам объявила подозрение в государственной измене.

СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО) - фото 2
СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО) - фото 3
СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО) - фото 4
СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО) - фото 5
СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО) - фото 6
СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО) - фото 7
СБУ разоблачили мужчин, наведших ракетный удар по поселке Гроза (ФОТО) - фото 8
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
Китай отреагировал на российский удар по кафе Харьковской области. Что заявили в Пекине
Также "Комментарии" писали, что Россияне ударили по центру Харькова.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-zradnykiv-yaki-navely-rosiiskyi-iskander-na-selo-hroza-u-kharkivskii-oblasti-video
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