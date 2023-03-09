СБУ разоблачила среди своих рядов сторонницу "русского мира"

СБУ разоблачила еще одну сторонницу "русского мира"... среди своих рядов. В спецслужбе это назвали "очищением собственных рядов". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ. Подозреваемая работала сотрудницей регионального подразделения Службы.

Шанувальники "руського міра" трапляються навіть в СБУ

"Она оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских оккупантов. Также сотрудница пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче, — отмечают в СБУ. — Кроме того, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе о. Змеиный".

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Операцию по разоблачению проводили Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Государственным бюро расследований.

На основании собранных улик фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Между тем в Запорожье к условному сроку приговорен гражданин, который лайкал в "Одноклассниках" оправдывавшие агрессию России посты. Реальный срок ему заменен условным наказанием из-за безоговорочного раскаяния и заключения соглашения с обвинением. Как говорится в сообщении суда, поклонник "русского мира" приговорен к 5 годам, без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытанием 1 год.

А на Запорожской АЭС из-за ракетных ударов России включили "последнюю линию защиты".