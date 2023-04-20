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СБУ расследует, как России удалось уничтожить украинские самолеты

На аэродроме "Канатово"

сегодня, 17:39
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Автор:

Константин Куликов

СБУ расследует обстоятельства ракетного обстрела аэродрома "Канатово" в Кировоградской области, произошедшего из-за самовольных действий отдельных военнослужащих. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности. Массированный ракетный удар произошел 23 июля 2022 года.

СБУ расследует, как России удалось уничтожить украинские самолеты

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По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести т.н. "спецоперацию" по завладению самолетом воздушно-космических сил РФ, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Во время этой "операции", которая проводилась, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Эти данные и позволили ВС РФ осуществить обстрел аэродрома "Канатово".


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В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Всего россияне ударили по Кировоградской области 13 ракетами (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3).

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.111 (государственная измена) и ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

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