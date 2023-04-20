СБУ расследует, как России удалось уничтожить украинские самолеты

СБУ расследует обстоятельства ракетного обстрела аэродрома "Канатово" в Кировоградской области, произошедшего из-за самовольных действий отдельных военнослужащих. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности. Массированный ракетный удар произошел 23 июля 2022 года.

Росії вдалося знищити два українські літаки

По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести т.н. "спецоперацию" по завладению самолетом воздушно-космических сил РФ, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Во время этой "операции", которая проводилась, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Эти данные и позволили ВС РФ осуществить обстрел аэродрома "Канатово".

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В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Всего россияне ударили по Кировоградской области 13 ракетами (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3).

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.111 (государственная измена) и ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

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