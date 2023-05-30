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СБУ посылает сообщения украинцам: что просит сделать Служба безопасности

Украинцы массово получили SMS сообщение с просьбой от Службы безопасности Украины.

сегодня, 11:45 comments1477
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Автор:

Slava Kot

На телефонные номера украинцев массово поступило сообщение от Службы безопасности. Государственный орган специального назначения призывает граждан Украины прекратить онлайн-трансляцию.

СБУ посылает сообщения украинцам: что просит сделать Служба безопасности

Служба безопасности Украины

30 мая украинцы получили SMS сообщение от адресата "SBU_UVAGA", который использует Служба безопасности Украины. В нем СБУ обратилась к владельцам веб-камер.


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"Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.п., которые могут использоваться врагом для коррекции ракетных ударов", — говорится в сообщении СБУ.

СБУ посылает сообщения украинцам: что просит сделать Служба безопасности - фото 2

Кроме того, СБУ призывают при обнаружении онлайн-трансляций обращаться в официальный Telegram-бот Службы безопасности Украины. Для этого необходимо перейти по ссылке: https://t.me/stop_russian_war_bot

Telegram-бот СБУ содержит официальные порталы Службы безопасности, партнерские приложения для Apple App Store, Google Play Store и контакты для обратной связи, через которые можно сообщить об онлайн-трансляции или других действиях, которые помогут усилить безопасность Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за день до атаки беспилотников по Москве в Главное управление разведки Украины анонсировало ответ на российские ракетные удары по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что украинская разведка озвучила условный список россиян, которых он хочет ликвидировать. В список попал Путин и другие лидеры РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал, что президент России оказался в списке ГУР на ликвидацию.



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Источник: https://comments.ua/
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