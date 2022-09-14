СБУ показала изменников, перешедших на сторону врага в Херсонской области (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В СБУ следователи идентифицировали предателей Херсонской области. Они пошли "служить" в ряды так называемого "МВД РФ". Соответствующие фото и информация об коллаборантах появилась на странице Службы безопасности Украины.
СБУ установила изменников, которые перешли на сторону врага (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что во время оперативной работы правоохранители обнаружили и установили еще 6 предателей, перешедших на сторону российских оккупантов в оккупированной Херсонской области.
"Главное управление МВД по Херсонской области" — фейковый орган, запугивает местных, подавляет сопротивление. Там к пострадавшим применяются угрозы физической расправы, насилие и давление. Уже задокументированы факты похищения, насильства и пытки людей.
В Службе безопасности обнаружили 6 "работников", которым сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Правоохранители собрали информацию о каждом изменнике и задокументировали их преступления и установили места их нахождения, маршруты перемещения.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СБУ идентифицировала коллаборантов, вступивших в ряды оккупационного "МВД РФ" в Запорожье. СБУ идентифицировала всех коллаборантов, вступивших в ряды оккупационного "МВД РФ" в Запорожской области. Об этом сообщается на официальной странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook. Сообщается, что во время оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, поскольку они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожской области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости