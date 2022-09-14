СБУ показала изменников, перешедших на сторону врага в Херсонской области (ФОТО)

В СБУ следователи идентифицировали предателей Херсонской области. Они пошли "служить" в ряды так называемого "МВД РФ". Соответствующие фото и информация об коллаборантах появилась на странице Службы безопасности Украины.

СБУ установила изменников, которые перешли на сторону врага (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что во время оперативной работы правоохранители обнаружили и установили еще 6 предателей, перешедших на сторону российских оккупантов в оккупированной Херсонской области.