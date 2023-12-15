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СБУ объявила в розыск Гундяева: что известно

Украинская спецслужба объявила в розыск руководителя РПЦ

15 декабря 2023, 23:17
Автор:
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Марьян Ощановский
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Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Гундяева, возглавляющего Русскую православную церковь. Информация о розыске патриарха Кирилла размещена в базе Министерства внутренних дел Украины, передает портал "Комментарии".

СБУ объявила в розыск Гундяева: что известно

Патриарха Кирилла объявили в розыск. Фото из открытых источников

В Украине Владимиру Гундяеву инкриминируют ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).


В базе розыска МВД датой исчезновения патриарха Кирилла указано 11 ноября, а место – Москва. Инкриминируемые руководителю РПЦ статьи предусматривают меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее украинские правоохранители объявили Владимиру Гундяеву подозрение за "благословение" убийств украинцев российскими оккупантами. По данным следствия, для антиукраинской пропаганды патриарх Кирилл использует религиозные общины РПЦ на территории России и представителей УПЦ МП в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что около 40% украинских предприятий, являющихся членами Американской торговой палаты в Украине, убеждены, что в 2025 году война с Россией закончится.

"Комментарии" также писали, что Украина может уже к лету следующего года потерпеть поражение в войне с Россией, если западные партнеры не обеспечат ее дополнительной поддержкой. Как отмечает СNN, по оценкам западных чиновников, задержка США помощи Киеву может ощутимо ослабить обороноспособность Украины. При этом собеседники издания допускают, что в долгосрочной перспективе Украина может проиграть войну.



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Источник: https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3023347531118149
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