СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

СБУ объявила в розыск бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на базу данных МВД.

"Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч. 2 Уголовного кодекса (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти)", — говорится в сообщении на сайте МВД.

Санкции ст. 110 ч. 2 предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за решеткой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России заявили, что после массированных ударов по Украине начинается новый этап спецоперации. Массированный удар ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины – это начало нового этапа спецоперации. С таким заявлением выступил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Продолжая тот тезис, который ранее уже озвучил российский диктатор Путин и другие первые лица Кремля, Бондарев отметил, что на такие массированные удары России пришлось пойти, чтобы ответить на "террористический акт" на Крымском мосту. Виктор Бондарев также выразил уверенность, что подобные удары по критической инфраструктуре Украины лишь ускорят темпы проведения так называемой спецоперации и приведут к ее логическому завершению.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле издевательски прокомментировали обстрел Украины . Сначала Кремль зовет Украину на переговоры, а затем призывает к смене власти в Украине и угрожает полноценным демонтажем политического режима Украины. В частности, об этом заявил сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Говоря о массированном ракетном обстреле Украины Дмитрий Медведев заявил, что это лишь первый эпизод и впереди будут другие не менее болезненные эпизоды.