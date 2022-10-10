logo

BTC/USD

19154.58

ETH/USD

1300.99

LTC/USD

53.01

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Согласно ст. 110 ч.2 Медведеву грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет тюрьмы

сегодня, 18:29
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

СБУ объявила в розыск бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на базу данных МВД.

СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч. 2 Уголовного кодекса (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти)", — говорится в сообщении на сайте МВД.

Санкции ст. 110 ч. 2 предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за решеткой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России заявили, что после массированных ударов по Украине начинается новый этап спецоперации. Массированный удар ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины – это начало нового этапа спецоперации. С таким заявлением выступил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Продолжая тот тезис, который ранее уже озвучил российский диктатор Путин и другие первые лица Кремля, Бондарев отметил, что на такие массированные удары России пришлось пойти, чтобы ответить на "террористический акт" на Крымском мосту. Виктор Бондарев также выразил уверенность, что подобные удары по критической инфраструктуре Украины лишь ускорят темпы проведения так называемой спецоперации и приведут к ее логическому завершению.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле издевательски прокомментировали обстрел Украины . Сначала Кремль зовет Украину на переговоры, а затем призывает к смене власти в Украине и угрожает полноценным демонтажем политического режима Украины. В частности, об этом заявил сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Говоря о массированном ракетном обстреле Украины Дмитрий Медведев заявил, что это лишь первый эпизод и впереди будут другие не менее болезненные эпизоды.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3022197432713726
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!