СБУ обвинила оккупантов в использовании против задержанных "газовых камер"

Относительно задержанных в Запорожской области оккупанты применяли удушающие газы в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников. СБУ идентифицировала комбата Росгвардии, отдававшего приказы травить украинцев в "газовых камерах". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию спецслужбы.

Звинувачений СБУ у військових злочинах російський комбат

Злоумышленником, по данным СБУ, является командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковник Аюба Эльдаров. В мае прошлого года его назначили так называемым "комендантом поселка Черниговка" во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области.

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На этой должности он выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведению массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины. С этой целью он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборанты.

По приказу Эльдарова, рашисты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. В застенках к людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока. В частности, задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников.

Таким образом, российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны.

Кроме того, СБУ получила свидетельства трех местных жителей, которые прошли российские застенки и сумели выехать на подконтрольную Украине территорию. Среди них – житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосте и пытали из-за его подписки на украинский Телеграмм-канал.

Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики обвинили в корректировке огня ВСУ.



Еще одним пострадавшим является местный житель, поддерживавший в своих высказываниях украинских защитников.

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