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СБУ обнаружила шесть предателей в полиции, перешедших на сторону России. Известные имена и фото

Украинские полицейские изменили Украине и перешли на сторону России. Кроме того, они ищут людей, которые были в АТО, берут их в плен и наносят им пытки.

сегодня, 17:49
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Автор:

Slava Kot

Украинские работники полиции из пгт Веселое Запорожской области перешли на сторону Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

СБУ обнаружила шесть предателей в полиции, перешедших на сторону России. Известные имена и фото

СБУ назвало имена шести полицейских предателей. Фото: из открытых источников

По данным издания местные спецслужбы перешли на сторону России и совершают террор. "РИА Мелитополь" отмечает, что местные полицейские пошли в ряды так называемой "народной полиции".

СБУ обнаружила шесть человек, предавших Украину:

  • Владислав Силифонов
  • Александр Ворон
  • Сергей Никитюк
  • Дмитрий Куцак
  • Сергей Овдиенко
  • Дмитрий Кизилов

Украинские правоохранительные органы уволили работников еще в мае, несмотря на это местные жители уверяют, что предатели сотрудничали с оккупантами с начала полномасштабного вторжения. Каждый из бывших украинских полицейских получил должность в так называемой "народной полиции".

По данным СБУ предатели патрулируют на оккупированных территориях пгт Веселое и ищут граждан с проукраинской позицией. Они проводят обыски у местных жителей и тех, кто был в АТО. Далее коллаборанты забирают украинцев в плен. Сбежавшие из плена жители утверждают, что эти самые предатели вместе с россиянами жестоко их пытали.

Посмотреть фото шести полицейских, которые перешли на сторону России и издеваются над украинцами можно ниже:

СБУ обнаружила шесть предателей в полиции, перешедших на сторону России. Известные имена и фото - фото 2

СБУ обнаружила шесть предателей в полиции, перешедших на сторону России. Известные имена и фото - фото 3

Управление СБ Украины в Запорожской области просит предоставить любую информацию об упомянутых лицах на специально созданный электронный ящик [email protected] или @RiaMelitopolTV.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ имеет оружие для удара по столице России, однако не будет его использовать для атаки по Москве.

Также "Комментарии" писали о том, сможет ли стать зимой союзником для Украины.



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Источник: https://ria-m.tv/ua/news/305867/pod_melitopolem_ssuchivshiysya_politseyskiy_organizoval_s_jenoy_biznes_na_rossiyskoy_gumanitarke_(foto).html
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