Украинские спецназовцы продолжают активно находить предателей и коллаборантов на оккупированных военными России территориях Украины. Как сообщает СБУ, им удалось обнаружить 30 новых коллаборантов, работавших на РФ.



СБУ идентифицировала 30 коллаборантов. Фото с открытых источников

По данным СБУ, оккупанты создали свои собственные фиктивные органы "генеральной прокуратуры" и "МВД", а его члены запугивают население, проводят обыски и незаконные задержания граждан Украины. Также СБУ зафиксировала массовые факты ограбления местных жителей и их похищение.

СБУ идентифицировало нескольких таких российских должностных лиц. Они незаконно проникали в квартиры людей, сообщали о каких-то фиктивных уголовных делах против собственников и угрожали убийством или насилием. Известны факты устрашения людей с инвалидностью. Таким лицам Служба безопасности Украины выдала подозрение заочно.

Также СБУ зафиксировали в Старобельском и Сватовском районах коллаборантов, помогающих военным РФ и пытающихся уничтожить украинских патриотов. Украинские службы установили адреса злоумышленников и организуют меры по наказанию для коллаборантов.

СБУ не сообщила имена и фото предателей Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ установило координатора ударов по Киеву, состоявшихся 10 октября. Именно в тот день по Украине было запущено 84 ракеты, 43 из которых удалось сбить силами ВСУ.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины, который назвал российских граждан слепыми и глухими. Такие заявления Владимир Зеленский озвучил в своем интервью для немецкого телеканала.

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