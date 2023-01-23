СБУ и ГУР заинтриговали: оккупантов "ждут новые очередные сюрпризы"

В Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки Министерства обороны уверяют, что на российских оккупантов вскоре "ждут очередные сюрпризы". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

Силовые структуры Украины работают скоординированно. Фото ГУР

"Главное, что у нас есть общее понимание конкретных шагов, которые приближают победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", — говорится в сообщении.

Сегодня глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание. Отмечается, что итоги совещания, как это ни странно первыми узнают оккупанты. Они прочувствуют на себе, как два ведомства могут слаженно работать и разоблачать врага на украинской территории и не только.

Василий Малюк и Кирилл Буданов не сомневаются в том, что Украина точно победит в войне и выбьет врага со свей территории.

"Для того, чтобы ее (Ред. – победу) ускорить, СБУ и ГУР МО работают в тесном взаимодействии 24/7. Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь", — подчеркивается в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц и Эммануэль Макрон дали новое обещание Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Конгрессе призвали Белый дом отправить Украине хотя бы один танк "Abrams".

Ранее "Комментарии" писали — о чем говорит тревожное предупреждение генерала Милли – как война в Украине может развиваться дальше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!