СБУ и ГУР заинтриговали: оккупантов "ждут новые очередные сюрпризы"

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Кравцев Сергей
В Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки Министерства обороны уверяют, что на российских оккупантов вскоре "ждут очередные сюрпризы". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.
Силовые структуры Украины работают скоординированно. Фото ГУР
Сегодня глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание. Отмечается, что итоги совещания, как это ни странно первыми узнают оккупанты. Они прочувствуют на себе, как два ведомства могут слаженно работать и разоблачать врага на украинской территории и не только.
Василий Малюк и Кирилл Буданов не сомневаются в том, что Украина точно победит в войне и выбьет врага со свей территории.
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Также издание "Комментарии" сообщало — в Конгрессе призвали Белый дом отправить Украине хотя бы один танк "Abrams".
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