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СБУ и ГУР заинтриговали: оккупантов "ждут новые очередные сюрпризы"

Руководители ведомств обсудили будущие спецоперации, которые приблизят победу Украины

сегодня, 16:27
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Автор:

Кравцев Сергей

В Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки Министерства обороны уверяют, что на российских оккупантов вскоре "ждут очередные сюрпризы". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

СБУ и ГУР заинтриговали: оккупантов "ждут новые очередные сюрпризы"

Силовые структуры Украины работают скоординированно. Фото ГУР

"Главное, что у нас есть общее понимание конкретных шагов, которые приближают победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", — говорится в сообщении.

Сегодня глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание. Отмечается, что итоги совещания, как это ни странно первыми узнают оккупанты. Они прочувствуют на себе, как два ведомства могут слаженно работать и разоблачать врага на украинской территории и не только.

Василий Малюк и Кирилл Буданов не сомневаются в том, что Украина точно победит в войне и выбьет врага со свей территории.

"Для того, чтобы ее (Ред. – победу) ускорить, СБУ и ГУР МО работают в тесном взаимодействии 24/7. Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь", — подчеркивается в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Конгрессе призвали Белый дом отправить Украине хотя бы один танк "Abrams".

Ранее "Комментарии" писали — о чем говорит тревожное предупреждение генерала Милли – как война в Украине может развиваться дальше.



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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0fsqh8gQLEhRvnrt2F7xukWo4guTwDzPPzo8qHYK7WgVY8cc1DM7zJB5BMS8aQUErl
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