Сбитие двух российских самолетов: появилась реакция Залужного

В Украине официально подтвердили сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", — написал Валерий Залужный.

Он также поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Официальное подтверждение сбития самолетов появилось и у Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Продолжение следует...", — отмечается в сообщении.

Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22. Позже выяснились детали — ВСУ сбили над Азовским морем российский борт радиолокационного обнаружения А-50, а также повредили Воздушный командный пункт Ил-22.

До этого командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года.

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